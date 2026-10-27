Nine Sols per PS5 è su Amazon al minimo storico: è un metroidvania divertente

Su Amazon è attualmente disponibile Nine Sols per PS5 a 34,99 € rispetto al prezzo consigliato di 44,99 €, permettendoti di risparmiare il 22%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco coinvolgente

Prima di tutto, specifichiamo che si tratta dell'edizione fisica che, oltre a includere il gioco, comprende un manuale di 16 pagine e due cartoline artistiche fronte-retro. Questo gioco è ambientato nel mondo "Taopunk" di New Kunlun, dove la mitologia orientale si fonde con l'estetica cyberpunk. Dovrai affrontare combattimenti veloci e brutali, combinando azione intensa e meccaniche platform, affrontando antiche divinità e creature mostruose. Nel complesso si tratta di un gioco consigliato agli amanti dei metroidvania, con un gameplay ben amalgamato e funzionante e boss divertenti.

Nine Sols

Tuttavia, non riesce ad elevarsi particolarmente rispetto ad altri titoli molto simili. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di Nine Sols. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.