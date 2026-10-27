DLC, prequel o seguiti di Gears of War: E-Day sembra siano in progettazione presso The Coalition

Mentre si discute se Gears of War: E-Day sia un successo finanziario o meno, sembra che The Coalition abbia comunque in programma nuovi contenuti sulla serie, che si tratti di DLC, espansioni, prequel o seguiti, con alcuni dettagli che pare siano emersi da una discussione con uno dei doppiatori.
La questione è stata riportata su Reddit come testimonianza diretta dell'utente "III-Note-6565", dunque va presa esclusivamente come voce di corridoio senza alcuna verifica effettuabile, ma la prendiamo in considerazione perché riporta delle idee che possono essere veramente interessanti.
Il tutto si basa su una conversazione che l'utente ha avuto con Maateiwarangi Heta-morris, attore che doppia Tai Kaliso e che era presente il fine settimana scorso all'Auckland Armageddon Expo in Nuova Zelanda.
Un'espansione in stile Hivebusters?
L'utente ha fatto presente all'attore che vorrebbe tanto vedere un'espansione per Gears of War: E-Day sullo stile del grosso DLC Hivebusters visto per Gears 5, magari con protagonisti i "gemelli" (ovvero Mako Kemara e Manu Kemara, nuove introduzioni in questo capitolo) e Tai Kaliso.
Il doppiatore apre abbia risposto che di recente si trovava allo studio di registrazione e pare abbia ricevuto informazioni su una possibile mini-campagna in DLC che prevede quei personaggi tra i protagonisti, come una sorta di espansione con elementi della storia nuovi.
La questione sembra sia ancora posta in maniera ipotetica, dunque non è chiaro se vi sia effettivamente un progetto già avviato al riguardo, sebbene sia probabile che Gears of War: E-Day possa ricevere nuovi contenuti del genere.
O un prequel sulle Pendulum Wars?
L'attore pare abbia anche riferito di aver sentito qualcosa sulla possibilità di un approfondimento riguardante le Pendulum Wars, il lungo conflitto globale durato 79 anni che ha caratterizzato il mondo di Sera prima dell'avvio della storia raccontata nella trilogia di Gears of War.
In questo caso si tratterebbe di un prequel, ma non è chiaro se il doppiatore parli di un vero e proprio capitolo completo o di un'altra espansione.
Fatto sta che sembrano esserci diverse idee in corso all'interno di The Coalition, prendendo per buono quanto riferito da Maateiwarangi Heta-morris, cosa che ovviamente facciamo in via esclusivamente ipotetica.
In effetti, che il team abbia messo in piedi un lavoro forse non destinato al singolo Gears of War: E-Day è emerso anche in altre informazioni, come l'idea che il gioco possa essere parte di una trilogia.
D'altra parte, gli alti costi di produzione che sembrano aver caratterizzato il corso degli ultimi anni di The Coalition assumerebbero maggiore senso in riferimento a più progetti in lavorazione.