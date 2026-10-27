DLC, prequel o seguiti di Gears of War: E-Day sembra siano in progettazione presso The Coalition

Il tutto si basa su una conversazione che l'utente ha avuto con Maateiwarangi Heta-morris, attore che doppia Tai Kaliso e che era presente il fine settimana scorso all'Auckland Armageddon Expo in Nuova Zelanda.

La questione è stata riportata su Reddit come testimonianza diretta dell'utente "III-Note-6565", dunque va presa esclusivamente come voce di corridoio senza alcuna verifica effettuabile, ma la prendiamo in considerazione perché riporta delle idee che possono essere veramente interessanti.

Mentre si discute se Gears of War: E-Day sia un successo finanziario o meno, sembra che The Coalition abbia comunque in programma nuovi contenuti sulla serie, che si tratti di DLC, espansioni, prequel o seguiti , con alcuni dettagli che pare siano emersi da una discussione con uno dei doppiatori.

Un'espansione in stile Hivebusters?

L'utente ha fatto presente all'attore che vorrebbe tanto vedere un'espansione per Gears of War: E-Day sullo stile del grosso DLC Hivebusters visto per Gears 5, magari con protagonisti i "gemelli" (ovvero Mako Kemara e Manu Kemara, nuove introduzioni in questo capitolo) e Tai Kaliso.

Il doppiatore apre abbia risposto che di recente si trovava allo studio di registrazione e pare abbia ricevuto informazioni su una possibile mini-campagna in DLC che prevede quei personaggi tra i protagonisti, come una sorta di espansione con elementi della storia nuovi.

La questione sembra sia ancora posta in maniera ipotetica, dunque non è chiaro se vi sia effettivamente un progetto già avviato al riguardo, sebbene sia probabile che Gears of War: E-Day possa ricevere nuovi contenuti del genere.