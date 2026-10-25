Gears of War E-Day potrebbe avviare una nuova trilogia: noto youtuber discute il budget del gioco

Tuttavia, ci sono scenari in cui tale cifra risulta possibile, ma vanno al di là della singola produzione di Gears of War: E-Day, e questo è un argomento portato avanti anche da altre voci, come Jez Corden di Windows Central.

Come abbiamo visto, Gears of War: E-Day potrebbe essere costato oltre 500 milioni di dollari , secondo quanto riferito da Kotaku, una cifra veramente alta anche considerando gli standard attuali delle produzioni tripla A, cosa che rende l'informazione alquanto sospetta, visto peraltro che arriva da una non specificata singola fonte "vicina a Xbox", dunque non proprio verificabile.

Il noto youtuber "MrMattyPlays" ha dedicato un suo nuovo video sull'analisi delle recenti voci di corridoio riguardanti Gears of War: E-Day e in particolare il suo apparentemente colossale budget, discutendo anche della possibilità che il gioco possa far parte di una nuova trilogia e altre questioni legate al team The Coalition.

Gettare le basi per il futuro?

In questo senso, l'idea di un budget da 500 milioni di dollari potrebbe essere realistico, ma si tratterebbe di fondi stanziati in The Coalition per un certo arco di anni e che comprenderebbe dunque vari altri lavori portati avanti dallo studio, che agisce anche come supporto per vari altri team.

In questo senso, non avrebbe molto senso partire dalla cifra riferita da Kotaku per parlare di flop con costi di produzione non coperti, non avendo un'idea precisa di quali siano tali costi.

Il budget che potrebbe essere stato assegnato a The Coalition coprirebbe dunque diversi altri lavori, compreso il supporto ad altri progetti, la ricerca su Unreal Engine e altre attività su cui il team è stato impegnato.

Potrebbe però essere giustificato anche dal lavoro svolto per mettere le basi di quella che potrebbe essere una trilogia: non è chiaro da dove MrMattyPlays tragga l'idea, ma si tratta di una persona che potrebbe avere dei collegamenti all'interno del team, considerando la notorietà raggiunta e il fatto che sia considerato un influencer di una certa importanza.

In effetti, la stessa The Coalition ha fatto sapere che il lavoro svolto sull'engine di Gears of War: E-Day è stato più ampio anche per consentire una totale ricostruzione degli asset tanto da rendere l'attesa per il prossimo gioco più breve rispetto a quella che ha caratterizzato questo capitolo.

La questione sembra sottintendere l'idea che possano esserci seguiti direttamente collegati a E-Day, in modo da sfruttare più ampiamente il lavoro svolto finora. In ogni caso, secondo lo youtuber è chiaro che dei profitti bassi a fronte di investimenti così importanti mettano a rischio il futuro del team, sebbene questo sia un gioco probabilmente studiato soprattutto per far tornare la base di utenti storica in azione a prescindere anche dal ritorno economico, e in questo starebbe riuscendo nella sua missione.