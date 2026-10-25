Dragon Ball Xenoverse 2 compie dieci anni: maxi-aggiornamento e ricompense per Xenoverse 3

Un traguardo di longevità straordinario per uno dei titoli più amati dedicati all'opera di Akira Toriyama: per celebrare il decimo anniversario dal lancio originale, Bandai Namco ha annunciato un corposo aggiornamento speciale per Dragon Ball Xenoverse 2, la cui distribuzione prenderà il via a partire da martedì 27 ottobre 2026.
A fare da fulcro a queste celebrazioni sarà il Festival Finale degli Universi, un evento a tempo limitato che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 30 ottobre. La manifestazione rappresenterà un'occasione imperdibile per recuperare oggetti rari tornati disponibili per l'occasione e per ottenere speciali ricompense commemorative pensate per collegare l'attuale esperienza di gioco al futuro del franchise.
Il Festival Finale degli Universi e il ponte verso Dragon Ball Xenoverse 3
Nel corso del festival, i pattugliatori temporali avranno la possibilità di accrescere il proprio livello di affinità scegliendo un compagno di viaggio tra Trunks, il Kaiohshin del Tempo oppure Fu; completando questo percorso si sbloccheranno illustrazioni esclusive realizzate appositamente per l'anniversario. Per agevolare i giocatori nell'ottenimento dei premi, il rateo di guadagno delle monete evento sarà moltiplicato di ben 25 volte rispetto al normale.
Prendere parte all'evento permetterà inoltre di riscattare una medaglia commemorativa e un inedito Gi da combattimento. I possessori di almeno uno di questi due oggetti potranno sbloccare ricompense speciali all'interno dell'attesissimo Dragon Ball Xenoverse 3, la cui uscita è programmata nel corso del 2027. Per poter riscattare i bonus nel sequel sarà sufficiente collegare il proprio profilo di gioco tramite il Bandai Namco ID, con tutti i dettagli consultabili direttamente sul sito ufficiale di Bandai Namco.
I contenuti gratuiti e il supporto al DLC Future Saga
I festeggiamenti non si limiteranno al festival competitivo. La patch gratuita in arrivo il 27 ottobre introdurrà per tutti gli utenti una nuova serie di bonus di accesso giornalieri e costumi speciali.
Parallelamente, l'update apporterà un rinnovamento alla Galleria del Tempo, le cui nuove funzionalità e contenuti dedicati potranno essere sbloccati dai possessori del pacchetto aggiuntivo a pagamento Future Saga Chapter 4.