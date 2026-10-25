Dragon Ball Xenoverse 2 compie dieci anni: maxi-aggiornamento e ricompense per Xenoverse 3

A fare da fulcro a queste celebrazioni sarà il Festival Finale degli Universi , un evento a tempo limitato che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 30 ottobre. La manifestazione rappresenterà un'occasione imperdibile per recuperare oggetti rari tornati disponibili per l'occasione e per ottenere speciali ricompense commemorative pensate per collegare l'attuale esperienza di gioco al futuro del franchise.

Un traguardo di longevità straordinario per uno dei titoli più amati dedicati all'opera di Akira Toriyama: per celebrare il decimo anniversario dal lancio originale, Bandai Namco ha annunciato un corposo aggiornamento speciale per Dragon Ball Xenoverse 2 , la cui distribuzione prenderà il via a partire da martedì 27 ottobre 2026.

Il Festival Finale degli Universi e il ponte verso Dragon Ball Xenoverse 3

Nel corso del festival, i pattugliatori temporali avranno la possibilità di accrescere il proprio livello di affinità scegliendo un compagno di viaggio tra Trunks, il Kaiohshin del Tempo oppure Fu; completando questo percorso si sbloccheranno illustrazioni esclusive realizzate appositamente per l'anniversario. Per agevolare i giocatori nell'ottenimento dei premi, il rateo di guadagno delle monete evento sarà moltiplicato di ben 25 volte rispetto al normale.

Prendere parte all'evento permetterà inoltre di riscattare una medaglia commemorativa e un inedito Gi da combattimento. I possessori di almeno uno di questi due oggetti potranno sbloccare ricompense speciali all'interno dell'attesissimo Dragon Ball Xenoverse 3, la cui uscita è programmata nel corso del 2027. Per poter riscattare i bonus nel sequel sarà sufficiente collegare il proprio profilo di gioco tramite il Bandai Namco ID, con tutti i dettagli consultabili direttamente sul sito ufficiale di Bandai Namco.