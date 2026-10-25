Il regista del film di Call of Duty dice che esplorerà "il costo della guerra"

L'adattamento cinematografico in live-action di Call of Duty non sarà un semplice spettacolo d'azione senza cervello, ma punterà a esplorare il peso umano del conflitto. A chiarire la direzione creativa del progetto è stato lo stesso regista Peter Berg, che in un'intervista concessa a ComicBook ha approfondito la propria visione per la pellicola prodotta da Skydance e Paramount in collaborazione con Activision.
Il lungometraggio, che vedrà alla sceneggiatura una firma di spicco come Taylor Sheridan, concentrerà la propria narrazione sull'arco narrativo di Modern Warfare, la sottoserie più celebre e iconica dello sparatutto in prima persona.
Umani e sfaccettati: l'approccio ai protagonisti di Modern Warfare
Berg ha spiegato come la scrittura stia traendo profonda ispirazione dai capitoli videoludici originali, guardando oltre la frenesia delle sparatorie per concentrarsi sul profilo psicologico dei soldati:
"Se si analizzano a fondo le missioni, la narrazione e i personaggi di Modern Warfare - come il Capitano Price, Soap, Ghost e Alex -, ci si rende conto che sono esseri umani complessi. Con tutto il rispetto, non stiamo parlando di personaggi dei cartoni animati o dei fumetti. Sono storie ricche di sfumature: c'è un'anima vera e autentica nell'universo di Modern Warfare."
Il regista ha quindi sottolineato il nucleo tematico che guiderà l'opera: "Sì, c'è la violenza, ci sono le armi, l'equipaggiamento e le uccisioni. Ma al di sotto di tutto questo credo che il gioco, e i suoi creatori, guardino davvero al costo della guerra: il prezzo di essere un guerriero che, per qualsiasi motivo, ha scelto di frapporsi tra il pericolo reale e tutti noi, facendosi carico di un simile fardello."
Una narrazione sul senso del dovere in arrivo nel 2028
Ribadendo la sintonia creativa con Sheridan, Berg ha rimarcato come il film non intenda ridursi a un mero "spara a tutto ciò che si muove mentre si mangiano i popcorn". Pur precisando che la pellicola probabilmente non raggiungerà i picchi di violenza visiva e grafica di un'opera come The Mosquito Bowl (altro film di Berg, disponibile su Netflix), manterrà una solida anima drammatica focalizzata sulle dolorose conseguenze del campo di battaglia, incarnando appieno il significato del concetto di "dovere" (quel "duty" che dà il nome alla saga).
Il debutto del film di Call of Duty nei cinema è attualmente programmato per giugno 2028. Sebbene i dettagli specifici sulla trama rimangano ancora riservati, la community di appassionati ha già dato il via al totonomi per il cast, ipotizzando quali attori potrebbero vestire i panni di figure iconiche come il Capitano Price e Ghost.
Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Call of Duty: Modern Warfare 4.