Il regista del film di Call of Duty dice che esplorerà "il costo della guerra"

L'adattamento cinematografico in live-action di Call of Duty non sarà un semplice spettacolo d'azione senza cervello, ma punterà a esplorare il peso umano del conflitto. A chiarire la direzione creativa del progetto è stato lo stesso regista Peter Berg , che in un'intervista concessa a ComicBook ha approfondito la propria visione per la pellicola prodotta da Skydance e Paramount in collaborazione con Activision.

Umani e sfaccettati: l'approccio ai protagonisti di Modern Warfare

Berg ha spiegato come la scrittura stia traendo profonda ispirazione dai capitoli videoludici originali, guardando oltre la frenesia delle sparatorie per concentrarsi sul profilo psicologico dei soldati:

"Se si analizzano a fondo le missioni, la narrazione e i personaggi di Modern Warfare - come il Capitano Price, Soap, Ghost e Alex -, ci si rende conto che sono esseri umani complessi. Con tutto il rispetto, non stiamo parlando di personaggi dei cartoni animati o dei fumetti. Sono storie ricche di sfumature: c'è un'anima vera e autentica nell'universo di Modern Warfare."

Il regista ha quindi sottolineato il nucleo tematico che guiderà l'opera: "Sì, c'è la violenza, ci sono le armi, l'equipaggiamento e le uccisioni. Ma al di sotto di tutto questo credo che il gioco, e i suoi creatori, guardino davvero al costo della guerra: il prezzo di essere un guerriero che, per qualsiasi motivo, ha scelto di frapporsi tra il pericolo reale e tutti noi, facendosi carico di un simile fardello."