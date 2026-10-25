Avengers: Doomsday si mostra in un nuovo trailer con ben tre Captain America in un colpo

A sorpresa, nella giornata del 24 ottobre è approdato online un nuovo trailer di Avengers: Doomsday . Pur trattandosi di un teaser compatto della durata di appena trenta secondi, il video ha stupito gli appassionati offrendo una generosa quantità di sequenze completamente inedite, evitando di riproporre scene già viste nei mesi scorsi e mantenendo al contempo il massimo riserbo sui dettagli nevralgici della trama.

Tre Captain America in un solo film

Tra le due scene dedicate a Steve e Mjölnir trovano spazio frammenti rapidi ma densi di suggestione: sequenze inedite mostrano Doctor Doom impegnato in combattimento, un'inquadratura del Professor X intento a osservare quella che sembra essere la distruzione di un altro mondo, e un incontro istituzionale che vede la Donna Invisibile e La Cosa al cospetto di M'Baku e Black Panther.

A chiudere la carrellata c'è spazio anche per l'ironia tipica dell'universo Marvel con il momento più divertente del teaser: Ant-Man si rivolge a Steve Rogers chiamandolo "Captain America", per poi andare in confusione nel rendersi conto che nella stessa stanza sono presenti contemporaneamente ben tre personaggi che hanno formalmente ereditato e portato quel titolo, complice la presenza al suo fianco di Sam Wilson e John Walker.

Per chi attende il film, ricordiamo che Avengers: Doomsday regala una carta di Magic: The Gathering esclusiva, ma solo a certe condizioni.