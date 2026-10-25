L'FBI indaga su un furto di 6.400 carte, di cui quasi la metà dei Pokémon, dal valore di 1 milione di dollari

Un carico di oltre 6.400 carte collezionabili con certificazione PSA per un valore vicino al milione di dollari è stato rubato in California, spingendo l'FBI ad affiancare la polizia locale nelle indagini. Tra gli oggetti sottratti figurano quasi 3.000 carte Pokémon certificate, insieme a centinaia di carte appartenenti ad altre popolari serie collezionabili.

Il furto è avvenuto il 13 ottobre e ha coinvolto un camion FedEx che aveva appena ritirato alcune spedizioni presso gli uffici di PSA, una delle principali società al mondo specializzate nell'autenticazione e certificazione di carte collezionabili. L'azienda ha confermato l'accaduto e ha dichiarato di stare collaborando attivamente con gli investigatori, fornendo registrazioni video, manifesti di spedizione e documentazione dettagliata relativa a ogni singola carta rubata.

In totale sarebbero state sottratte 6.451 carte certificate. Per ostacolarne la rivendita, PSA ha pubblicato un elenco completo degli oggetti rubati, comprensivo dei relativi numeri di certificazione, disattivando inoltre tali codici e condividendo le informazioni con case d'asta, marketplace e piattaforme di commercio online.