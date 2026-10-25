L'FBI indaga su un furto di 6.400 carte, di cui quasi la metà dei Pokémon, dal valore di 1 milione di dollari

Un carico di oltre 6.400 carte collezionabili con certificazione PSA per un valore vicino al milione di dollari è stato rubato in California, spingendo l'FBI ad affiancare la polizia locale nelle indagini. Tra gli oggetti sottratti figurano quasi 3.000 carte Pokémon certificate, insieme a centinaia di carte appartenenti ad altre popolari serie collezionabili.
Il furto è avvenuto il 13 ottobre e ha coinvolto un camion FedEx che aveva appena ritirato alcune spedizioni presso gli uffici di PSA, una delle principali società al mondo specializzate nell'autenticazione e certificazione di carte collezionabili. L'azienda ha confermato l'accaduto e ha dichiarato di stare collaborando attivamente con gli investigatori, fornendo registrazioni video, manifesti di spedizione e documentazione dettagliata relativa a ogni singola carta rubata.
In totale sarebbero state sottratte 6.451 carte certificate. Per ostacolarne la rivendita, PSA ha pubblicato un elenco completo degli oggetti rubati, comprensivo dei relativi numeri di certificazione, disattivando inoltre tali codici e condividendo le informazioni con case d'asta, marketplace e piattaforme di commercio online.
Quasi 3.000 carte Pokémon tra gli oggetti rubati
Secondo un'analisi dell'elenco pubblicata da TheGamer, ben 2.978 delle carte sottratte appartengono al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. Il resto del bottino comprende 898 carte di One Piece, 880 carte di basket, 640 di baseball e 433 di football americano.
Il New York Times stima che il valore complessivo del carico superi i 963.000 dollari, una cifra che testimonia l'importanza economica raggiunta oggi dal mercato delle carte collezionabili certificate, in particolare da quello Pokémon. Non è un caso che alcune delle carte più rare arrivino a essere battute all'asta per milioni di dollari: pochi giorni fa, ad esempio, una copia di "Pikachu con impermeabile" è stata venduta per 8,4 milioni di dollari, stabilendo uno dei prezzi più alti mai registrati per una carta Pokémon.
PSA ha dichiarato di aver già rimborsato le spese sostenute dai clienti per la certificazione delle carte coinvolte. Per quanto riguarda il valore degli oggetti rubati, la procedura per gli indennizzi varia a seconda della modalità di spedizione scelta dai clienti, ma in generale viene garantito un rimborso basato sul valore di mercato delle carte entro i limiti della copertura assicurativa dichiarata. Nel frattempo, l'FBI e la polizia di Santa Ana invitano chiunque disponga di informazioni utili a contattare le autorità.