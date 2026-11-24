A riferirlo non è una comunicazione ufficiale bensì l'account social di Serebii , fonte considerata molto affidabile per quanto riguarda indiscrezioni e anticipazioni sul mondo dei Pokémon, dunque tendiamo a tendere in una certa considerazione le affermazioni della fonte in questione.

Da alcune settimane a questa parte, i social collegati a The Pokémon Company sembra abbiano avviato una sorta di conto alla rovescia segreto che punta a qualcosa di ancora misterioso: questo mistero potrebbe essere stato svelato in queste ore, e potrebbe anche essere alquanto deludente.

Non proprio quello in cui si sperava

Si tratta probabilmente di un'iniziativa importante sul fronte trans-media del marchio ma probabilmente i giocatori si sarebbero aspettati qualcosa di un po' più corposo vista l'insistenza di questo conto alla rovescia in corso ormai da giorni.

Le speranze erano riposte soprattutto su qualche annuncio sul fronte videoludico, considerando peraltro che siamo ancora in attesa di una nuova presentazione più estesa su Pokémon Vento e Onda, mentre alcune voci parlavano di un possibile evento Pokémon Presents.

Il 30 novembre dovrebbe invece spuntare fuori questo videoclip per la canzone "Evergreen", distribuito attraverso YouTube alle ore 15:00 italiane.

Non è detto, in effetti, che questa iniziativa non sia collegata a ulteriori novità in arrivo per il mondo dei Pokémon, dunque non abbassiamo ancora la guardia su ulteriori sorprese che potrebbero emergere nei prossimi giorni o proprio il 30 novembre.