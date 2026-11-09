Abbandona la figlia di sei anni di notte in coda per i Pokémon: arrestato il padre in USA

Il caso viene riportato oggi dal Washington Post e rappresenta un altro esempio di situazione bizzarra e alquanto preoccupante che deriva dall'estrema passione per i Pokémon, in certi casi fatale.

Il collezionismo si porta dietro spesso degli elementi maniacali, e quando si parla di Pokémon si possono raggiungere notevoli vette, anche fra persone decisamente adulte e che dovrebbero avere delle responsabilità notevoli: in questo caso, John-Michael Dooley ha valutato che l'incolumità della figlia di sei anni non fosse importante quanto mantenere il proprio posto in coda per l'acquisto di nuove carte Pokémon.

Una storia alquanto folle arriva dalla Carolina del Sud, negli USA, dove un padre è stato arrestato per aver abbandonato la propria figlia di sei anni addormentata fuori da un negozio in piena notte, lasciata lì per mantenere il posto in coda in attesa di acquistare dei pacchetti di carte Pokémon .

Una figlia segnaposto

In base a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine attraverso varie testimonianze, sembra che Dooley abbia deciso di lasciare la figlia di sei anni fuori da un negozio Target in Charleston come segnaposto per non perdere la propria posizione nella coda che si era formata durante la notte in attesa dell'apertura.

Un Pikachu basito dalla follia umana

Il motivo di tanta concitazione sarebbe il lancio di alcuni nuovi set di Pokémon appena arrivati presso il punto vendita in questione, evidentemente in quantità limitate per spingere varie persone a creare una code in piena notte.

Secondo le testimonianze, intorno alle ore 1:00 del mattino l'uomo si è allontanato dalla coda, lasciando lì la figlia di sei anni addormentata. Non vedendolo tornare, dopo circa un'ora gli astanti hanno deciso di chiamare la polizia, la quale è giunta sul luogo e ha constatato la presenza della bambina abbandonata.

Verso le 2:30 Dooley è tornato sul luogo pensando di riprendere tranquillamente il suo posto in coda mantenuto fedelmente dalla piccola addormentata, ma ha trovato anche gli ufficiali che l'hanno arrestato per abbandono di minore.

Fortunatamente, la bambina era sana e salva, probabilmente controllata dagli altri presenti in coda, ma è stata prontamente affidata alla custodia protettiva, mentre il padre dovrà rispondere alle accuse di comportamento illecito nei confronti di un minore.

Di recente abbiamo visto un preoccupante aumento di reati o condotte alquanto disdicevoli collegate in qualche modo ai Pokémon, come il furto di 80.000€ in carte avvenuto in Italia, presso Ladispoli.