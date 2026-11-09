Le nuove cuffie PlayStation Pulse sono in preordine su Amazon: audio 3D immersivo e batteria da 30 ore

Su Amazon sono disponibili in preordine le cuffie PlayStation Pulse a 99,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 19 novembre 2026. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un audio coinvolgente e potente
Queste cuffie sono dotate di driver magnetici planari, ancora più grandi e in grado di offrire bassi più pieni, senza sacrificare la pulizia del segnale. Il supporto a PlayStation Link garantisce inoltre audio lossless a bassa latenza, quindi potrai passare in modo fluido da un dispositivo all'altro, tra cui PS5, PlayStation Portal, PC e Mac. Potrai anche collegarti via Bluetooth a un secondo dispositivo. Questo modello integra anche un microfono con eliminazione del rumore potenziata dall'IA, mentre il design offre maggiore comfort e resistenza, con padiglioni rotanti che facilitano il trasporto.
Puoi saperne di più scoprendo le caratteristiche delle PlayStation Pulse e Pulse Edge nel nostro articolo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.