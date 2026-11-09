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Le nuove cuffie PlayStation Pulse sono in preordine su Amazon: audio 3D immersivo e batteria da 30 ore

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine delle nuove cuffie wireless PlayStation Pulse, con driver magnetici planari personalizzati e microfono integrato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/11/2026
Cuffie PlayStation Pulse

Su Amazon sono disponibili in preordine le cuffie PlayStation Pulse a 99,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 19 novembre 2026. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un audio coinvolgente e potente

Queste cuffie sono dotate di driver magnetici planari, ancora più grandi e in grado di offrire bassi più pieni, senza sacrificare la pulizia del segnale. Il supporto a PlayStation Link garantisce inoltre audio lossless a bassa latenza, quindi potrai passare in modo fluido da un dispositivo all'altro, tra cui PS5, PlayStation Portal, PC e Mac. Potrai anche collegarti via Bluetooth a un secondo dispositivo. Questo modello integra anche un microfono con eliminazione del rumore potenziata dall'IA, mentre il design offre maggiore comfort e resistenza, con padiglioni rotanti che facilitano il trasporto.

Le cuffie PlayStation Plus offrono un audio immersivo
Le cuffie PlayStation Plus offrono un audio immersivo

Puoi saperne di più scoprendo le caratteristiche delle PlayStation Pulse e Pulse Edge nel nostro articolo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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