Un gioco di ruolo ispirato ai classici King's Field, che recupera atmosfere e meccaniche di un'epoca ormai lontana offrendo un design dei livelli labirintico e nessun aiuto

Prima che FromSoftware conquistasse il pubblico internazionale con Demon's Souls, Dark Souls e Elden Ring, lo studio giapponese aveva già esplorato una concezione del gioco di ruolo profondamente diversa da quella che avrebbe successivamente imposto all'attenzione del grande pubblico. Era il 1994 quando il primo King's Field debuttò sulla PlayStation originale, proponendo un'avventura in prima persona fatta di labirinti, combattimenti metodici e ambientazioni misteriose e ostili. Una formula che avrebbe conosciuto diverse evoluzioni, mantenendo tuttavia un'identità riconoscibile, destinata a influenzare numerose produzioni successive. A oltre trent'anni di distanza, il piccolo studio indipendente Freshly Baked Games ha deciso di recuperare proprio quella particolare suggestione. Il risultato è Queen's Domain, un gioco di ruolo in prima persona pubblicato da Future Friends Games su PC e console. Il progetto nasce dall'iniziativa di Eric e Bradley, due sviluppatori accomunati dalla passione per i videogiochi del passato, in particolare per le opere di FromSoftware e per la serie The Legend of Zelda. Cominciata nel 2023, la lavorazione ha portato alla realizzazione di un titolo che non cerca di nascondere le proprie radici, recuperando soluzioni estetiche e meccaniche riconducibili a un periodo ben preciso della storia videoludica.

Lascia che ti narri una storia La vicenda inizia sulle coste di Neasied, un'isola dove il protagonista approda dopo un naufragio. Alla ricerca del padre scomparso, si ritrova coinvolto in una storia che affonda le radici nel passato di queste terre, tra antiche rovine e il mistero legato al risveglio di una regina. Un contesto fantasy dalle tinte oscure, nel quale la leggendaria spada Endu assume un ruolo essenziale. Queen's Domain si presenta dunque come un ritorno a una formula che il videogioco contemporaneo ha progressivamente abbandonato, almeno nelle sue espressioni più rigorose. Recuperare un linguaggio del passato, tuttavia, non significa automaticamente restituirgli efficacia: occorre comprendere se quelle stesse soluzioni abbiano ancora qualcosa da offrire al giocatore moderno, al di là del richiamo nostalgico. È sufficiente allontanarsi dal primo accampamento per comprendere quanto Queen's Domain sia distante dalle convenzioni del GDR odierno. L'isola di Neasied non offre un percorso prestabilito, non segnala gli obiettivi e non dispone nemmeno di una mappa. Il giocatore deve orientarsi osservando il paesaggio, riconoscendo i punti di riferimento e costruendo progressivamente una propria rappresentazione mentale del territorio.

Perdersi, conquistare, dominare La conformazione dell'isola è stata progettata per incoraggiare un'esplorazione attenta, nella quale la comprensione dello spazio costituisce una componente fondamentale. Gli ambienti presentano collegamenti, passaggi nascosti, diramazioni e scorciatoie che permettono di raggiungere luoghi lontani attraverso percorsi davvero ben studiati. Il risultato è un mondo che non si limita a ospitare l'avventura, ma ne determina continuamente il funzionamento. Inerpicarsi su quella torre è possibile, proprio come in produzioni ben più blasonate Antiche fortificazioni, cripte, torri, templi e aree sotterranee costituiscono una rete di luoghi che il giocatore impara a conoscere attraverso l'esperienza diretta. Una porta chiusa può nascondere un collegamento, una sporgenza irraggiungibile può suggerire la presenza di un percorso alternativo, mentre un oggetto dalla funzione sconosciuta può rivelarsi determinante molte ore dopo il suo ritrovamento. Assai interessante è il modo in cui Freshly Baked Games utilizza la scenografia per suggerire possibilità senza necessariamente renderle esplicite. Gli scheletri disseminati nello scenario, per esempio, non rappresentano solo un elemento decorativo: la loro posizione può talvolta suggerire la presenza di un passaggio segreto. Altre indicazioni provengono dalla descrizione degli oggetti e dalle caratteristiche architettoniche dei luoghi. Il gioco incoraggia a considerare ogni elemento come una possibile informazione, senza però trasformare continuamente l'osservazione in un enigma da risolvere. Non tutto ciò che appare insolito nasconde qualcosa e proprio questa incertezza contribuisce a mantenere viva la curiosità.

La versione mobile del gioco di debutto di FromSoftware è stata preservata e tradotta in inglese È un approccio che richiama inevitabilmente i primi King's Field, ma che trova interessanti punti di contatto pure con il primo Dark Souls e con alcuni episodi della serie Metroid. La differenza risiede soprattutto nella libertà con cui Queen's Domain permette di interpretare lo spazio: il giocatore può individuare autonomamente percorsi secondari, raggiungere aree pericolose prima del previsto e ottenere equipaggiamenti che modificano sensibilmente il proprio rapporto con lo scenario. Questa libertà, naturalmente, porta qualche inconveniente. Le indicazioni non sono tutte ben leggibili e alcuni passaggi importanti risultano difficili da distinguere dagli elementi puramente decorativi. In determinate circostanze, l'assenza di riferimenti può trasformare la ricerca in un'operazione lievemente tediosa. Tuttavia, sarebbe riduttivo liquidare questa impostazione come una forma di difficoltà artificiale. Queen's Domain costruisce una parte considerevole della propria identità intorno alla conoscenza progressiva del territorio. Quando un luogo secondario rivela un nuovo collegamento e una strada familiare svela qualcosa che prima ci sfuggiva, la soddisfazione sta nell'aver compreso da soli ciò che il gioco non aveva ritenuto necessario spiegarci.

La spada Endu e la progressione dell'eroe Se l'organizzazione delle aree rappresenta uno dei principali punti di forza dell'opera, la struttura della progressione contribuisce a valorizzarla. La leggendaria spada Endu non è soltanto un'arma importante per lo sviluppo dell'avventura, ma uno strumento che modifica radicalmente le nostre possibilità di movimento. Grazie alle gemme del vento, la lama permette di effettuare scatti aerei, coprendo distanze altrimenti impossibili. La spada Endu è essenziale per il prosieguo dell'avventura Inizialmente questa capacità è limitata: con l'acquisizione di nuove gemme, tuttavia, diventa possibile concatenare più scatti consecutivi, raggiungendo piattaforme sopraelevate, attraversando precipizi e individuando percorsi alternativi. È una soluzione particolarmente efficace perché rielabora la complessità degli scenari senza richiedere la presenza di nuove aree. Una sporgenza osservata durante le prime ore può diventare accessibile molto più avanti, mentre una struttura considerata inizialmente parte del paesaggio può rivelare un ingresso nascosto. La progressione assume quindi alcune caratteristiche tipiche dei metroidvania, pur mantenendo l'impianto di un RPG. La stessa opportunità di concatenare gli scatti rende l'esplorazione progressivamente più dinamica. Gli spostamenti non dipendono più solo dalla ricerca di un passaggio, ma pure dalla capacità di valutare distanze, altezze e traiettorie. Non mancano armi dotate di capacità particolari che possono ampliare ulteriormente le opzioni di movimento, incentivando la sperimentazione anche al di fuori dei combattimenti. Uno degli aspetti più convincenti è che queste meccaniche non cancellano l'importanza dell'osservazione. Possedere certi strumenti non significa conoscere automaticamente il modo migliore per utilizzarli. Ne consegue un'esperienza in cui lo sviluppo del personaggio e quello del giocatore procedono in parallelo: il protagonista diventa più potente, noi acquisiamo una maggiore padronanza del mondo. Ed è proprio questa reciprocità a rendere Queen's Domain un piccolo gioiello di level design.

Un sistema di combattimento vecchia scuola Il combattimento costituisce probabilmente l'elemento più controverso del titolo. Chi si aspetta un sistema vicino agli action contemporanei dovrà confrontarsi con un'impostazione in cui la rapidità d'esecuzione conta meno della gestione delle distanze, della preparazione degli attacchi e della conoscenza degli avversari. Il sistema ruota intorno a una barra della potenza che, pur richiamando visivamente la tradizionale stamina, svolge una funzione differente. Gli attacchi possono essere eseguiti anche quando la barra è esaurita: è la loro efficacia a diminuire. La scelta di armi a nostra disposizione è notevole Gli scontri assumono così un ritmo scandito da brevi fasi di avvicinamento, attacco e ritirata. L'assenza di una schivata tradizionale accentua l'importanza della posizione. La difesa, quindi, si basa sugli spostamenti, sull'aggiramento e sull'opportunità di sfruttare gli ostacoli ambientali: non esiste alcun sistema di parata classica. Il problema più evidente per il giocatore riguarda soprattutto l'impressione iniziale: i primi nemici possono richiedere numerosi colpi per essere abbattuti e alcune creature attaccano dalla distanza, complicando ulteriormente gli scontri nelle zone aperte. Il giocatore dispone inizialmente di strumenti limitati e la presenza di più avversari può rendere difficile gestire la situazione. In tali circostanze, evitare il combattimento diventa spesso obbligatorio; la conseguenza è un'avventura che rischia di scoraggiare ancor prima che abbia avuto l'opportunità di mostrare appieno le sue regole. Il nostro consiglio, chiaramente, è quello di perseverare.

Gli oggetti a nostra disposizione hanno anche proprietà magiche Col procedere dell'avventura, il titolo rivela una notevole complessità: le armi infliggono differenti tipologie di danno (taglio, perforazione e impatto), mentre alcuni equipaggiamenti introducono proprietà magiche e capacità speciali. La vulnerabilità dei nemici rende quindi fondamentale scegliere lo strumento più indicato per ciascuna situazione. Il bestiario, consultabile dal menu di pausa, contribuisce a questa dimensione strategica, permettendo di leggere nuove informazioni sulle creature affrontate. Non è il classico catalogo alla Dungeons & Dragons, ma uno strumento essenziale per uscire vivi dall'isola. Alle armi principali si affiancano pugnali da lancio, chakram e altri strumenti che consentono di colpire dalla distanza. Le loro risorse si rigenerano progressivamente e ci permettono di alternare stoccate ravvicinate ad attacchi più prudenti. È possibile predisporre fino a tre armi principali e tre secondarie, ottenendo un discreto margine di adattamento durante gli scontri.

I pochi NPC sono ben caratterizzati Questo non trasforma certo Queen's Domain in un action raffinato: gli attacchi conservano un'impostazione essenziale e la sensazione d'impatto dei colpi risulta poco convincente. Alcuni avversari si limitano ad avanzare verso il protagonista senza adottare tattiche elaborate, mentre certe conformazioni ambientali permettono di sfruttare le imperfezioni della loro intelligenza artificiale. Anche alcuni boss possono risultare impegnativi più per la quantità di minacce presenti nell'area di gioco che per la loro effettiva complessità. Parliamo di limiti tangibili, che non possono essere completamente giustificati aggrappandosi alla tradizione. D'altra parte, il combattimento non costituisce un sistema isolato: è parte di una struttura nella quale l'equipaggiamento, l'esplorazione e la crescita del personaggio assumono un'importanza altrettanto significativa.

L'equipaggiamento cresce con noi Sconfiggendo gli avversari, il protagonista accumula esperienza e aumenta il proprio livello, ma la personalizzazione non ruota intorno a un sistema di distribuzione dei punti statistica. Gran parte delle opzioni offerte al giocatore deriva invece dall'equipaggiamento. Il gioco propone oltre cinquanta armi da mischia, accompagnate da un grande assortimento di strumenti secondari. Le differenze non riguardano soltanto la potenza, ma pure le tipologie di danno e, in determinati casi, le possibilità di interazione con lo scenario.

Non siamo noi a progredire, ma le armi: si evolvono letteralmente Particolarmente riuscita è la progressione delle armi attraverso il loro utilizzo: raggiunti determinati livelli, possono trasformarsi profondamente. Questo sistema attribuisce un valore unico anche agli oggetti apparentemente modesti: un'arma poco efficace può nascondere potenzialità che emergono soltanto dopo un impiego prolungato. Di conseguenza, la scelta dell'equipaggiamento non dipende esclusivamente dai valori numerici, ma anche dalla curiosità di scoprirne le eventuali evoluzioni: una soluzione che si inserisce perfettamente nella filosofia generale dell'opera. Gli accessori permettono di modificare alcune caratteristiche del protagonista e anche i consumabili e certi alimenti possono offrire benefici utili nel tempo. Naturalmente, l'ampiezza dell'arsenale comporta qualche squilibrio; non tutte le armi risultano ugualmente interessanti, rinsaldando il concetto di rischio/ricompensa.

Stilizzati, ma comunque letali La disponibilità di numerose alternative elimina in parte la ripetitività di un combattimento basato su un numero relativamente contenuto di azioni. Rimane però apprezzabile la volontà di evitare uno sviluppo lineare, nel quale ogni nuovo equipaggiamento sostituisce automaticamente il precedente. Queen's Domain incoraggia piuttosto a provare, confrontare e persino conservare gli item "vecchi".

Il peso della morte: i salvataggi L'impostazione tradizionale dell'avventura emerge anche nel sistema di salvataggio. Queen's Domain non dispone di una modalità automatica per preservare i progressi. Il giocatore deve raggiungere specifici cristalli disseminati lungo l'isola, presso i quali può sia registrare la partita sia recuperare le forze attraverso il riposo. Quest'ultima operazione comporta generalmente la ricomparsa degli avversari, introducendo una distinzione importante tra il recuperare i punti vita e mantenere temporaneamente più sicure le aree già attraversate.

Anche se ben equipaggiati, mai sottovalutare un nemico sul ciglio di un precipizio La distribuzione dei punti di salvataggio conferisce un peso considerevole alle decisioni. Spingersi oltre una zona sconosciuta significa accettare la possibilità di perdere i progressi compiuti fino a quel momento, mentre un combattimento affrontato con leggerezza può costringere a ripercorrere lunghi tratti. Il sistema richiama alcune delle soluzioni più rigorose adottate dai vecchi giochi di ruolo e presenta anche aspetti discutibili. Certi nemici possono ricomparire indipendentemente dal nostro riposo, riducendo il vantaggio ottenuto dopo aver liberato una zona. Questo comportamento, che sembra dipendere dal tempo trascorso e dall'allontanamento dalla zona, può rendere alcuni attraversamenti più laboriosi del necessario. Per sopravvivere è vitale ricordare porte chiuse, luoghi ancora inesplorati e indizi raccolti. Certi enigmi richiedono un po' di attenzione, mentre altri possono risultare abbastanza oscuri da portare a numerosi tentativi prima di venirne a capo.

Alcuni scontri saranno sfiancanti Il rischio, in questi casi, è che il piacere della scoperta ceda occasionalmente il passo alla frustrazione di una ricerca inconcludente. Una possibilità che emerge soprattutto quando le indicazioni ambientali non riescono a comunicare con sufficiente chiarezza la presenza di una soluzione. Eppure, la struttura del titolo conserva una coerenza sempre riconoscibile: il tempo dedicato all'esplorazione non viene mai trattato come un intervallo tra due obiettivi, ma come una componente essenziale dell'avventura. Il giocatore non avanza soltanto perché aumenta di livello o sconfigge un boss. Avanza soprattutto quando ricorda una strada, comprende il funzionamento di un oggetto o riconosce un collegamento precedentemente ignorato.

La grafica: un mondo antico, fatiscente, pericoloso Esteticamente, Queen's Domain adotta una rappresentazione volutamente spartana, caratterizzata da una grafica essenziale. La PS5 - chiaramente - gestisce il motore poligonale senza problemi, sia in 4:3 che in 16:9 e possiamo anche applicare un filtro "moderno" che migliora la componente visiva senza snaturarla. L'aspetto potrebbe suggerire un progetto tecnicamente modesto, ma l'attenzione riposta sugli scenari rivela un lavoro artistico più consapevole di quanto sembri. Neasied ha una propria identità, costruita attraverso ambientazioni che alternano paesaggi naturali, architetture decadenti e luoghi quasi surreali. L'isola custodisce ancora le vestigia di una civiltà antica, ormai ridotta a un cumulo di rovine. L'impiego di una grafica poco dettagliata non impedisce ai territori di esprimere una notevole personalità.

Per scoprire la lore, è fondamentale osservare i nemici e ciò che li circonda La relativa essenzialità delle forme, anzi, contribuisce ad accentuare il carattere enigmatico dei diversi luoghi. Il risultato non è una semplice riproduzione dell'estetica PlayStation, ma una sua reinterpretazione attraverso strumenti contemporanei. La distanza visiva e la complessità dei collegamenti testimoniano una struttura assai ambiziosa. Pure il bestiario contribuisce alla caratterizzazione del mondo: accanto a creature riconducibili all'immaginario fantasy tradizionale compaiono esseri bizzarri, grotteschi, che conferiscono alle diverse regioni un'immediata riconoscibilità. Insetti, scheletri e statue animate popolano ambienti nei quali la distinzione tra elementi scenografici e presenze ostili non è sempre chiara. Il comportamento delle creature contribuisce a definire l'identità delle zone esplorate, mentre la loro collocazione può suggerire qualcosa sulla storia di quei luoghi. La narrazione, difatti, procede soprattutto attraverso l'ambiente. Dialoghi e personaggi sono relativamente scarsi (e non localizzati in italiano), mentre iscrizioni e descrizioni degli oggetti permettono di ricostruire progressivamente alcuni degli avvenimenti che hanno condotto Neasied alla sua condizione attuale. Il racconto prende così forma attraverso una successione di indizi frammentari, la cui interpretazione è affidata alla curiosità del giocatore.

Osservare gli ambienti è vitale La stessa impostazione caratterizza il sonoro, che recupera soluzioni musicali e timbriche vicine alle produzioni del passato. Le composizioni contribuiscono a distinguere gli ambienti, alternando atmosfere misteriose a momenti più incalzanti, pur senza la ricchezza strumentale dei colossal. L'essenzialità degli effetti sonori non sempre riesce a restituire adeguatamente la violenza dei combattimenti. Sul piano visivo la scelta di mantenere texture poco definite può rendere difficile riconoscere gli oggetti più piccoli, soprattutto quando si confondono con le superfici circostanti. È un inconveniente significativo in un'avventura che attribuisce tanta importanza all'osservazione e alla ricerca di elementi nascosti. Resta però una considerazione sulla qualità della realizzazione: la semplicità grafica non deve essere confusa con una minore complessità progettuale. L'ampiezza degli ambienti, la quantità di collegamenti, il numero di segreti e la varietà delle situazioni testimoniano un lavoro considerevole.

Leggende senza tempo si intrecciano con la narrazione del gioco Queen's Domain utilizza così una rappresentazione visiva poco appariscente per sostenere un mondo che affida gran parte della propria personalità alla conformazione degli spazi e alla chirurgica disposizione degli elementi. Ed è proprio nella capacità di mantenere costantemente viva la nostra curiosità che Queen's Domain raggiunge il suo più grande obiettivo. Dopo oltre quarantacinque ore di gioco, abbiamo continuato a esplorare e a scoprire nuove possibilità in luoghi che credevamo ormai di conoscere a memoria. Certo, il sistema di combattimento conserva rigidità evidenti, così come alcune scelte progettuali possono mettere a dura prova la pazienza. Ma l'eccezionale qualità degli ambienti, la progressione e il senso di scoperta restituiscono un'esperienza di rara intensità. Queen's Domain non è soltanto un riuscito omaggio a classici come King's Field, ma un'avventura dotata di una fortissima identità, capace di dimostrare quanto il passato abbia ancora da offrire se reinterpretato con intelligenza, sensibilità e consapevolezza progettuale.

Conclusioni Versione testata PlayStation 5 Digital Delivery Steam, PlayStation Store, Microsoft Store, Nintendo eShop Prezzo 19,99 € Multiplayer.it 9.0 Lettori ( 2 9.1 Il tuo voto Al di là della grafica spartana, che richiama le produzioni dell'epoca PlayStation 2, Queen's Domain offre una straordinaria reinterpretazione di un modo ormai raro di concepire un RPG. L'iniziale incomunicabilità tra il giocatore e un sistema volutamente arcaico, le difficoltà di orientamento e persino alcune asperità del combattimento finiscono per acquistare un significato specifico all'interno di un'esperienza dalla forte identità autoriale. Non si tratta di costruire un'avventura difficile per sadismo, ma di restituire un significato autentico a ogni progresso, una logica a ogni percorso e una piccola epifania a ogni rivelazione. Queen's Domain trova la propria dimensione proprio nella capacità di alimentare la curiosità, trasformando l'esplorazione in una conquista e lo smarrimento in una parte integrante dell'avventura. Un'opera che non pretende di essere moderna, ma che dimostra quanto certe idee del passato conservino ancora una straordinaria forza espressiva. Perché, talvolta, la soddisfazione più profonda non deriva da ciò che un videogioco ci concede, ma da quanto riusciamo a conquistare attraverso la nostra caparbietà e curiosità.