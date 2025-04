La versione mobile del gioco di debutto di FromSoftware è stata preservata e tradotta in inglese

Prima persona

Si trattava di un gioco di ruolo d'azione in prima persona in cui si attraversavano delle stanze interconnesse. L'ispirazione era Wizardry, ma qui si combatteva in tempo reale e non a turni. L'originale ebbe successo, tanto che ne furono prodotti vari seguiti, con King's Field II che fu il primo a essere distribuito anche all'estero.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

RockmanCosmo ha spiegato che a preservare la versione mobile è stato tal Yuuku. Il gioco in sé è una rivisitazione dell'originale, caratterizzata da mappe differenti e dall'aggiunta di un sistema di auto mapping.

Fu originariamente pubblicato per telefoni compatibili con i-Mode, EZWeb e Yahoo! Keitai nel 2004 (esclusivamente in Giappone), e ricevette anche una versione esclusiva per Yahoo! Keitai nello stesso anno, caratterizzata da dungeon potenziati, nuovi mostri e una scelta più ampia di armi e armature.

Se volete provare il gioco, che è stato tradotto anche in inglese, potete consultare questa guida all'installazione, dove troverete le istruzioni su come iniziare.