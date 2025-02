Preservato un set completo di giocattoli di Street Fighter 2, disponibile gratuitamente in versione digitale

MrTalida ha colpito ancora. Se non lo conoscete, è un noto appassionato di preservazione di oggetti legati al mondo dei videogiochi, nonché di retrogaming. Nel corso degli anni è stato promotore di molti progetti, spesso pagati di tasca sua, come quello "Keshi Corner", in cui si impegna a rintracciare i giocattoli della linea Keshi-Gomu, sostanzialmente delle statuette di plastica, scansionandoli poi in 3D e rendendoli disponibili per tutti. Cosa farne? Volendo si possono usare nei propri lavori amatoriali (i personaggi sono coperti da copyright, chiaramente), oppure si possono stampare con una stampante 3D e usarli per giocare.

Il ritrovamento più recente di MrTalida riguarda alcune statuette di Street Fighter II, il celebre picchiaduro a incontri, create da Bandai e lanciate negli anni in cui il gioco furoreggiava nelle sala giochi. Più precisamente risalgono al 1992 e sono state distribuite soltanto in Giappone.