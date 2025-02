Pokémon Synapse, un presunto nuovo gioco multiplayer, potrebbe essere annunciato al Pokémon Presents

Il Pokémon Presents in arrivo potrebbe contenere anche l'annuncio di un gioco completamente nuovo, che potrebbe essere un titolo multiplayer identificato con il nome in codice Pokémon Synapse, di cui si parla già da un po' di tempo a questa parte tra le voci di corridoio.

L'informazione arriva dal noto leaker Pyoro, il cui curriculum è un po' altalenante ma che continua ad essere preso in considerazione per alcune previsioni azzeccate emerse in passato, tuttavia siamo ben lontani da una qualsiasi base confermata sulla questione.

In base al personaggio in questione, questo misterioso Pokémon Synapse potrebbe dunque essere presentato all'evento del 27 febbraio, forse con un nome differente in quanto questo sarebbe stato usato internamente da Game Freak per identificare il progetto.