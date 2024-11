Un archivista è riuscito a preservare più di 500 giocattoli classici ispirati ai videogiochi

L'archivista creatore di Keshi Corner , Mr. Talida, ha raggiunto un traguardo davvero importante sulla preservazione dei Keshigomu, dei giocattoli in gomma ispirati al mondo dei videogiochi, usciti in Giappone, svelando di averne scansionati oltre 500. Di base stiamo parlando di piccole gomme da cancellare con le fattezze di personaggi videoludici.

Tanti soldi e lavoro

L'opera di Mr. Talida prosegue da anni. Nel 2022, a inizio ottobre, svelò il suo progetto di scansione della sua collezione personale di Keshigomu. All'epoca disponeva di poche decine di pezzi. L'obiettivo era quello di documentare a fini di studio questo tipo di prodotti, legati al marketing dei giochi, rendendoli allo stesso tempo disponibili per sempre.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Da allora ha scansionato molti set completi, inclusi quelli basati su The Legend of Zelda, Zelda II, Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 e Super Mario Bros. 3. Ma cosa significa che li ha scansionati? Che li ha trasformati in file STL, facili da renderizzare, animare o stampare in 3D.

Da sottolineare che sono stati pubblicati in forma completamente gratuita, nonostante Mr. Talida abbia speso migliaia di dollari e centinaia di ore per completare la raccolta, come spiegato in un post su X. Alla fine pare essere orgoglioso del risultato, tanto da volerlo condividere con il mondo. Per accedere all'archivio completo di Keshi Corner, potete cliccare qui.