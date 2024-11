Netflix rimuove molti dei suoi show interattivi, salvo Black Mirror: Bandersnatch

A partire dal 1 dicembre Netflix rimuoverà molti dei suoi show interattivi, passando da ventiquattro a soli quattro contenuti fra cui, per fortuna, Black Mirror: Bandersnatch ma anche Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy Vs. il Reverendo, Ranveer Vs. Wild con Bear Grylls e You Vs. Wild.

Nella lista degli show destinati a scomparire troviamo invece alcuni special basati su Carmen Sandiego, Boss Baby e Il Gatto con gli Stivali. Quest'ultimo, Trapped in an Epic Tale, non è disponibile in Italia ma la sua rimozione appare abbastanza clamorosa.

Si tratta infatti del progetto interattivo che ha fatto da apripista per questa tecnologia, e che ha debuttato sulla piattaforma streaming con circa due anni di anticipo rispetto all'acclamato Black Mirror: Bandersnatch.