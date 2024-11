È disponibile su Steam Munch, il primo gioco degli italiani Mac n Cheese Games

Lo studio di sviluppo italiano Mac n Cheese Games ha lanciato su Steam Munch, un gioco d'azione roguelike basato sul divorare gli avversari. Più precisamente, combina combattimenti in tempo reale e mostri giocabili che devono essere fatti evolvere.

Ispirato ad Hades, Curse of the Dead Gods e Maneater, ha un'anima fortemente metal, come intuibile anche da alcuni dei nomi usati. Il giocatore veste i panni del Chaosborne Ozzy, che deve controllare il potere dell'Heavy Metal per farsi strada in "un oscuro mondo fantasy" e divorare i Seguaci di Ördo. Solo così potrà diventare più grande e forte. Il suo obiettivo? Liberare gli Dei del Metal. Anche i nomi dei mostri sono tutto un programma: Gutpuncher, The Anvil, Bathory, Morbideath, Painkiiller e altri ancora.