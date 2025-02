La polizia giapponese ha svelato che i giochi online sono stati usati in 89 casi legati alla pedofilia

In Giappone sono in aumento i casi di crimini di pedofilia legati ai videogiochi online, ossia in cui questi ultimi sono stati usati per adescare le vittime. A riportarlo è stata l'agenzia di stampa giapponese FNN News il 20 febbraio, che ha avuto accesso ai dati dell'Agenzia Nazionale di Polizia, secondo cui 89 minori di 17 anni sono stati coinvolti in crimini perpetrati attraverso i giochi online nel 2023, con alcuni casi di rapimento e aggressione sessuale.