To a T ha una data di uscita annunciata in trailer: è un folle gioco di Keita Takahashi, anche su Game Pass

Probabilmente anticipando l'annuncio previsto forse per la conferenza di Annapurna o l'ID@Xbox, entrambi previsti nella giornata di oggi, è uscito il nuovo trailer di To a T che annuncia la data di uscita del nuovo gioco di Keita Takahashi.

Lo strano titolo in questione arriverà il 28 maggio 2025 su PC e Xbox, con lancio diretto al day one nel catalogo di Game Pass, cosa che lo rende ulteriormente interessante per gli abbonati al servizio, in attesa di capire se l'informazione corrisponde all'uscita anche su altre piattaforme.

Il video di annuncio è decisamente strano ma perfettamente in linea con quello che pare sia il gioco: non per nulla, To a T è la nuova produzione di Keita Takahashi, autore della serie Katamari, che sembra proprio aver partorito un'altra bizzarria delle sue.