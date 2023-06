To a T annunciato in trailer: il nuovo gioco dell'autore di Katamari arriva su Game Pass

Keita Takahashi e il team Uvula ha annunciato e presentato con un primo trailer il suo nuovo gioco, intitolato To a T e incentrato su un'idea davvero molto strana, come ci potevamo attendere da un siffatto personaggio, autore della serie Katamari, per l'occasione in arrivo su PC e Xbox, al day one su Xbox Game Pass.

Un primo, breve teaser del gioco era stato pubblicato già l'anno scorso, ma all'epoca non c'era ancora un titolo.

Adesso il titolo c'è anche se è davvero molto strano, come d'altra parte sembra essere tutto il gioco stesso: To a T è un'avventura in 3D a episodi, si legge da parte di Annapurna.

Fin qui tutto bene, ma non è facile interpretarne la struttura: a quanto pare, il ragazzo protagonista della storia è in qualche modo costretto (o forse lo vuole lui) a rimanere in una "posizione a T", qualsiasi cosa faccia e in ogni momento della giornata.

Questo, evidentemente, comporta delle situazioni particolari da affrontare, anche se non è chiaro lo svolgimento preciso del gameplay. Annapurna e Uvula Team raccontano che si tratta di un gioco con "forte accento sui personaggi, le interazioni, la storia e l'esplorazione", ma non è facile capire bene cosa succeda al suo interno.

Il protagonista si chiama "Teen", e deve in qualche modo vivere nella sua bella cittadina costiera costretto in questa posizione a T, vivendo momenti di vita più o meno normali e avventure varie, in compagnia anche del suo cane. Vediamo dunque il primo affascinante trailer di To a T, in arrivo anche su Xbox Game Pass.