Storyteller: il gioco arriva su Netflix, data di uscita annunciata all'Annapurna Showcase

Storyteller arriverà all'interno dell'abbonamento di Netflix a partire dal 26 settembre 2023. Sarà anche distribuito un aggiornato gratuito con nuovi scenari per tutte le versioni, comprese quelle già pubblicate (PC, Switch, iPhone, iPad). Potete vedere il nuovo trailer qui sotto.

Storyteller è un gioco narrativo di tipo puzzle nel quale si devono comporre delle storie divise in vignette, trovando la giusta combinazione di immagini. La trama racconta di storie d'amore, d'inganno, delitti, mostri, tradimenti e non solo.

Nella nostra recensione di Storyteller vi abbiamo spiegato che si tratta di un gioco molto breve (circa due ore), ma non per questo di bassa qualità. Lo abbiamo definito come "uno degli indie più originali sulla piazza" e la nostra speranza è che possa arrivare un seguito che limiti i difetti e che metta in luce tutte le sue potenzialità.

Vi ricordiamo che Netflix include nel proprio abbonamento una lista di giochi accessibili tramite l'app mobile: i giochi possono essere scaricati per giocare offline e non includono alcun tipo di microtransazione o di pubblicità.

Diteci, avete già avuto modo di provare Storyteller oppure sfrutterete l'arrivo nel catalogo di Netflix?