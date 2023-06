Thirsty Suitors: data di uscita annunciata dall'Annapurna Interactive's Showcase

Quest'oggi è andato in onda l'Annapurna Interactive's Showcase, un evento dedicato ai giochi indie in arrivo editi da Annapurna Interactive. Tra le varie novità presentate è stata anche confermata la data di uscita di Thirsty Suitors, il gioco di Outerloop Games. L'avventura sarà disponibile dal 2 novembre 2023 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S. Sarà disponibile sin dal D1 su Game Pass.

Thirsty Suitors è un gioco d'azione e avventura con meccaniche da GDR. Questo gioco parla di "cultura, relazioni, pressione famigliare e la libertà d'espressione". Noi vestiremo i panni di Jala che deve imparare a gestire i propri genitori, rappacificarsi con i propri ex e stringere di nuovo amicizia con vecchie conoscenze. Il tutto dovrà avvenire in tempo per il matrimonio della sorella.

In termini di gameplay in Thirsty Suitors possiamo aspettarci scontri a turni basati su potenziamenti, abilità speciali e un sistema di umore che permette di sfruttare le vulnerabilità di ogni personaggio. Potremo poi esplorare il mondo di gioco - ovvero la città di Timber Hills - usando uno skateboard: potremo fare grind, correre sui muri, fare combo e non solo. Non mancherà inoltre un minigioco molto dinamico legato alla cucina che permetterà di esplorare i sapori sud-asiatici.

Vi segnaliamo infine che al momento della scrittura di questa notizia è ancora disponibile su Steam la demo di Thirsty Suitors. Ecco infine il nostro provato.