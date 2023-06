Ghost Bike: trailer di annuncio dall'Annapurna Showcase, dal D1 su Game Pass

All'Annapurna Interactive's Showcase è stato annunciato Ghost Bike, in arrivo nel 2024 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e su Game Pass dal D1. Potete vedere il trailer qui sotto.

La descrizione recita: "Ghost Bike mette i giocatori nei panni di un ragazzo di strada di Freehub City in missione per riportare in vita l'ultima Ghost Bike, i corrieri magici che viaggiavano tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Guida la Ghost Bike nell'aldilà e salva le anime perdute di Wheel World."

"Abbandonata e dimenticata, la Ghost Bike ha bisogno di essere riparata. Le biciclette hanno bisogno di manutenzione e questa è al suo ultimo collegamento! Sconfiggi i fantasmi in gare di velocità e abilità per riconquistare il potere della Ghost. Solo così potrete intraprendere il viaggio nell'aldilà e riportare il vero spirito della bicicletta a Wheel World."

Cosa ne pensate di questo nuovo gioco di Annapurna Interactive?