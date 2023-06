Blade Runner 2033: Labyrinth annunciato in trailer da Annapurna Interactive

Durante l'Annapurna Interactive Showcase è stato annunciato Blade Runner 2033: Labyrinth, un nuovo gioco incentrato sulla celebre serie cinematografica basata sui libri di Dick, in arrivo su PC e console.

Il trailer riprende in pieno stile e ambientazioni tipiche della fantascienza costruita dal primo Blade Runner, con riferimenti diretti alle ambientazioni storiche e anche alle tecnologie utilizzate dai personaggi nei film.

Purtroppo, non è facile capire di cosa si tratti in maniera più precisa, trattandosi di una sequenza in computer grafica senza gameplay.

Ambientato tra il primo Blade Runner e il nuovo Blade Runner 2049, il gioco ci inserisce dopo gli eventi del Black Out e ci chiede cosa dovrebbe fare un Blade Runner quando ormai non ci sono più replicanti da cacciare.

Il protagonista è in questa situazione e ha chiaramente perso la sua occupazione con il Black Out, solo che adesso "lo rivogliono indietro", evidentemente per essere impiegato in qualche nuovo lavoro che potrebbe avere a che fare con le sue capacità investigative.

Lo stile cupo, riflessivo e decadente è quasi noir in questo primo trailer di presentazione, tutte caratteristiche che rendono particolarmente interessante Blade Runner 2033: Labyrinth, in attesa di conoscerlo meglio. Non c'è ancora una data d'uscita, ma ulteriori informazioni verranno diffuse nei prossimi mesi, hanno riferito gli sviluppatori di Annapurna.