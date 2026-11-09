Un nuovo set di LEGO Super Mario si sta per "schiudere": ecco una prima immagine teaser

Nintendo e LEGO proseguono la loro collaborazione con il prossimo lancio di un nuovo set da costruzione che rientra nella linea LEGO Super Mario, di cui vediamo un primo frammento d'immagine pubblicata oggi attraverso l'app Nintendo Today!
È solo un indizio ma già risulta piuttosto chiaro quale sia il soggetto principale del nuovo set: i grandi occhi e il notevole naso verde si riferiscono chiaramente a Yoshi, dunque sembra proprio che per il dinosauro sia giunto il momento di brillare come protagonista di questo nuovo set.
Sempre a tema con il soggetto, il messaggio di Nintendo riferisce che il nuovo oggetto si "schiuderà presto", riferendosi ovviamente all'uscita da un uovo, come si conviene al preistorico compagno di avventure di Mario.
Un set "per adulti"
Per il resto, non ci sono ancora informazioni precise al riguardo: Nintendo annuncia il set come un nuovo oggetto appartenente alla linea "Adults Welcome", che non indica ovviamente un prodotto necessariamente per adulti, cosa che risulterebbe anche piuttosto bizzarra visto il soggetto.
Significa che il set in questione non è indirizzato prevalentemente a un pubblico molto giovane, dunque si tratta probabilmente di una costruzione più complessa, che rientra nell'ambito del collezionismo caratteristico di molte linee di LEGO.
A giudicare dall'immagine, il prodotto in questione sembra proporre uno Yoshi piuttosto complesso, composto da diversi pezzi e forse destinato a rappresentare l'elemento centrale e unico del set, ma attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.
Nei prossimi giorni dovrebbe dunque emergere una presentazione ufficiale di quello che è destinato ad essere un oggetto da collezione molto interessante per gli appassionati di Mario e di LEGO, che potrebbe avere anche un prezzo importante, considerando che i set "per adulti" visti in precedenza su Mario Kart, per esempio, superano agilmente i 100€.
Dalla medesima collaborazione abbiamo visto arrivare quest'anno anche lo splendido set di LEGO Donkey Kong, mentre un set con Link ed Epona per The Legend of Zelda: Ocarina of Time è previsto per la prossima primavera.