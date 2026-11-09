Un nuovo set di LEGO Super Mario si sta per "schiudere": ecco una prima immagine teaser

Nintendo e LEGO proseguono la loro collaborazione con il prossimo lancio di un nuovo set da costruzione che rientra nella linea LEGO Super Mario, di cui vediamo un primo frammento d'immagine pubblicata oggi attraverso l'app Nintendo Today!

È solo un indizio ma già risulta piuttosto chiaro quale sia il soggetto principale del nuovo set: i grandi occhi e il notevole naso verde si riferiscono chiaramente a Yoshi, dunque sembra proprio che per il dinosauro sia giunto il momento di brillare come protagonista di questo nuovo set.

Sempre a tema con il soggetto, il messaggio di Nintendo riferisce che il nuovo oggetto si "schiuderà presto", riferendosi ovviamente all'uscita da un uovo, come si conviene al preistorico compagno di avventure di Mario.