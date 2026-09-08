LEGO annuncia un set con Link ed Epona per The Legend of Zelda: Ocarina of Time

A proposito, l'atteso remake è stato protagonista di una lunga presentazione al cui termine è stata rivelata la data di uscita del gioco su Nintendo Switch 2 , fissata al prossimo 5 novembre.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha una data di uscita, ecco trailer e gameplay

LEGO ha annunciato un set dedicato a Link ed Epona in concomitanza con la presentazione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time : il modello, composto da 1750 mattoncini, sarà disponibile durante la primavera del 2027.

Una collaborazione di successo

Come saprete, il nuovo set LEGO dedicato a Link ed Epona non è il primo ispirato alla serie The Legend of Zelda: per la precisione si tratta del terzo modello dopo Il Grande Albero Deku e La Battaglia Finale con Link, Zelda e Ganon.

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La collaborazione fra Nintendo e LEGO continua dunque a produrre creazioni di successo, capaci di entusiasmare milioni di appassionati in tutto il mondo, e questo set in particolare non farà eccezione.