LEGO annuncia un set con Link ed Epona per The Legend of Zelda: Ocarina of Time

LEGO ha annunciato un set dedicato a Link ed Epona in concomitanza con la presentazione di The Legend of Zelda: Ocarina of Time: il modello, composto da 1750 mattoncini, sarà disponibile durante la primavera del 2027.
Il design del set presenta novità molto interessanti, a cominciare dal fatto che il personaggio Nintendo non viene rappresentato attraverso una minifigure LEGO, bensì con una riproduzione in scala anche piuttosto dettagliata, a conferma della complessità del progetto.
Nell'unica immagine mostrata finora si vede Link in sella a Epona mentre impugna la sua celebre spada: una posa disegnata evidentemente per rendere omaggio all'estetica iconica di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
A proposito, l'atteso remake è stato protagonista di una lunga presentazione al cui termine è stata rivelata la data di uscita del gioco su Nintendo Switch 2, fissata al prossimo 5 novembre.
Una collaborazione di successo
Come saprete, il nuovo set LEGO dedicato a Link ed Epona non è il primo ispirato alla serie The Legend of Zelda: per la precisione si tratta del terzo modello dopo Il Grande Albero Deku e La Battaglia Finale con Link, Zelda e Ganon.
La collaborazione fra Nintendo e LEGO continua dunque a produrre creazioni di successo, capaci di entusiasmare milioni di appassionati in tutto il mondo, e questo set in particolare non farà eccezione.