Il film di The Legend of Zelda ha un titolo e un logo ufficiale: nuovi dettagli da Shigeru Miyamoto

Un logo essenziale e un ruolo centrale per la Triforza

In linea con il titolo, anche il logo ufficiale punta alla sobrietà: il nome del film accompagnato dal classico simbolo triangolare della Triforza, elemento che Miyamoto ha suggerito avrà un ruolo importante nella storia, proprio come da tradizione nei videogiochi.

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"Quando vedrete il film, capirete perché non ha un sottotitolo. È un film originale basato su molte storie, idee e concetti della serie accumulati attraverso 40 anni di giochi", ha dichiarato Miyamoto. "Grazie alla creatività e alla visione del talentuoso team di produzione, è diventata un'opera d'arte degna della serie The Legend of Zelda. Naturalmente sia il team di sviluppo di Nintendo che io siamo stati coinvolti nella produzione! Se si parla di The Legend of Zelda, si parla della Triforza. Che ruolo pensate avrà nel film?"

Per ulteriori dettagli non resta che attendere. Per il momento sappiamo che il film sarà diretto da Wes Ball, già noto per la trilogia di Maze Runner e per Kingdom of the Planet of the Apes. La sceneggiatura è firmata da Derek Connolly, autore di Jurassic World e Detective Pikachu. Le uniche conferme ufficiali per il cast riguardano i protagonisti: Benjamin Evan Ainsworth sarà Link, mentre Bo Bragason interpreterà Zelda. Secondo alcune indiscrezioni, Dichen Lachman potrebbe vestire i panni di Impa, mentre Uli Latukefu sarebbe stato scelto per il ruolo di Ganondorf. Un report recente suggerisce inoltre la presenza nel cast di Sam Neill, che avrebbe girato le sue scene prima della sua scomparsa avvenuta a luglio.