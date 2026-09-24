Il primo trailer del film di Zelda potrebbe avere una data di uscita

In occasione del Nintendo Direct dedicato al franchise, Nintendo ha svelato varie iniziative legate alle celebrazioni per la ricorrenza, annunciando peraltro, in maniera davvero sconvolgente, che il titolo del film sarà "The Legend of Zelda" , e praticamente nient'altro sulla pellicola in questione.

Online stanno emergendo una serie di indizi e voci di corridoio che vorrebbero il primo trailer del film di Zelda in arrivo, forse anche con una data di uscita precisa, cosa che effettivamente tornerebbe con la tempistica delle celebrazioni sul 40° anniversario della serie.

Una data precisa per il primo trailer?

La questione è partita da un messaggio su Instagram da parte di Bo Bragason, l'attrice che interpreta Zelda nel film, che aveva scritto di essere particolarmente emozionata "per domani", cosa che aveva fatto subito pensare a novità sul fronte della nuova pellicola.

Una prima immagine del film di The Legend of Zelda

Purtroppo, sono passate ormai più di 24 ore ma non è emerso nulla di rilevante, dunque il messaggio dell'attrice era probabilmente rivolto ad altro, a meno che non ci fosse stato un errore di comunicazione sulle tempistiche, ma intanto la macchina dell'hype si è avviata.

Nelle ore scorse è spuntato un messaggio da parte dell'account Twitter "iNCREDiPiNOY", specializzato su questioni cinematografiche per quanto riguarda date di uscita, biglietti, box office e altre informazioni generalmente accurate.

In base a questa fonte, il primo trailer del film di Zelda dovrebbe arrivare il 9 ottobre, con proiezioni anche direttamente al cinema e collegate in particolare all'uscita di The Social Reckoning, nuovo film di Sony, produttrice anche dell'adattamento di Zelda con Nintendo.

Quest'ultima informazione sembra alquanto verosimile, perché rientrerebbe nel modus operandi standard di Sony e altre compagnie cinematografiche, dunque è possibile che il primo trailer di Zelda possa arrivare all'inizio di ottobre. In ogni caso, terremo d'occhio l'app Nintendo Today, perché probabilmente le prime informazioni arriveranno lì.