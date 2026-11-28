Il modo per ottenerlo è molto semplice: andate sulla pagina principale del negozio , cercate il banner del regalo, cliccate sul pulsante verde "Add to library" e il gioco è fatto, lo troverete nella vostra libreria e potrete scaricarlo come fate con gli altri titoli presenti. Da notare che per riscattarlo dovete essere collegati a GOG con un account valido e senza limitazioni.

Apocalisse zombi

In Dead Age 2 vi trovate ad affrontare un mondo devastato dall'apocalisse zombie, dove la sopravvivenza dipende dalla capacità di gestire le risorse, organizzare un gruppo di superstiti e prendere decisioni che influenzano direttamente il corso degli eventi. Il gioco combina elementi da survival, gestione della base, combattimenti a turni e gioco di ruolo, introducendo anche eventi casuali con caratteristiche roguelike che rendono ogni partita diversa dalla precedente.

La storia si svolge dieci anni dopo l'inizio dell'epidemia. I membri dell'accampamento di Jack si sono rifugiati a Freedom City, dove è stata sviluppata una cura per la piaga zombie. La scoperta, tuttavia, non porta la tranquillità sperata. Nella regione sono nate tre fazioni in lotta per il controllo del territorio: i militari, caratterizzati da metodi spietati, i contrabbandieri, che operano attraverso traffici poco trasparenti, e gli Indipendenti, composti soprattutto da civili. Dopo che un campo profughi degli Indipendenti viene travolto da un'orda di non morti, i pochi sopravvissuti rimasti devono cercare cibo e materiali, difendendosi dagli zombie e dalle bande di predoni.

Non è necessario aver giocato al primo Dead Age per seguire gli avvenimenti, grazie a una trama autonoma che introduce gradualmente personaggi e situazioni. Le vostre scelte hanno un peso concreto sugli sviluppi della storia, sui rapporti con le diverse fazioni e sulle relazioni con alcuni personaggi. Le decisioni possono inoltre condurvi verso sei finali differenti.

Gli scontri mantengono una struttura a turni, ma puntano su un ritmo più rapido senza rinunciare alla componente strategica. Ogni personaggio può utilizzare fino a 24 abilità, permettendovi di modificare le tattiche anche durante una battaglia. Potete organizzare la formazione per proteggere i combattenti a distanza, sfruttare nuove armi e ricorrere all'aiuto di torrette, cani da caccia e tigri.

La gestione dell'accampamento rappresenta un'altra componente importante del gioco. Attraverso un'interfaccia tridimensionale potete assegnare incarichi ai superstiti, organizzare le attività di costruzione e produzione e migliorare le strutture disponibili. Potenziando le varie postazioni ottenete nuove possibilità di fabbricazione, maggiori risorse e strutture difensive più efficaci.

Il mondo di gioco permette inoltre di esplorare liberamente una mappa con oltre 80 località, tra ambientazioni naturali e strutture al chiuso come ospedali, bunker, scuole, centri commerciali e depositi militari. Questi luoghi diventano importanti punti di riferimento per recuperare materiali e altri oggetti utili alla sopravvivenza.

Non manca un sistema di reputazione legato alle tre fazioni principali. Visitando i loro avamposti potete commerciare, accettare missioni e migliorare i rapporti, ottenendo in cambio equipaggiamenti più interessanti e nuove opportunità. Una reputazione negativa, al contrario, può provocare scontri e persino farvi diventare bersagli di una taglia.