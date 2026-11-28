Il Black Friday di Instant Gaming propone un'interessante offerta dedicata a The Outer Worlds 2 per PC (Steam). Il gioco di ruolo di Obsidian Entertainment è disponibile a 19,19€, con uno sconto del 73% rispetto al prezzo di listino di 70€. Applicando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 23,41€. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. The Outer Worlds 2 riprende la formula del primo capitolo, trasportandoci in una nuova ambientazione fantascientifica nella quale non mancano situazioni paradossali e riferimenti satirici alla società contemporanea. Obsidian Entertainment propone ancora una volta un gioco di ruolo in prima persona nel quale la personalizzazione del protagonista e le decisioni prese durante l'avventura hanno un ruolo importante.
Una nuova avventura fantascientifica firmata Obsidian
Potrete sviluppare le abilità del vostro personaggio, utilizzare armi dalle caratteristiche più disparate e viaggiare in compagnia di altri personaggi. Il sistema di progressione permette di sperimentare diversi approcci alle situazioni che incontrerete durante il viaggio, dando spazio tanto ai combattimenti quanto alle scelte tipiche dei giochi di ruolo.
Lo sconto proposto da Instant Gaming è particolarmente interessante per chi ha apprezzato il primo The Outer Worlds o le precedenti produzioni di Obsidian Entertainment. Non dimenticate inoltre che, per tutti e quattro i giorni del Black Friday, ogni ora verrà estratto casualmente un carrello che Instant Gaming provvederà a rimborsare.