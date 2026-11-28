Il Black Friday di Instant Gaming propone un'interessante offerta dedicata a The Outer Worlds 2 per PC (Steam). Il gioco di ruolo di Obsidian Entertainment è disponibile a 19,19€, con uno sconto del 73% rispetto al prezzo di listino di 70€. Applicando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 23,41€. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. The Outer Worlds 2 riprende la formula del primo capitolo, trasportandoci in una nuova ambientazione fantascientifica nella quale non mancano situazioni paradossali e riferimenti satirici alla società contemporanea. Obsidian Entertainment propone ancora una volta un gioco di ruolo in prima persona nel quale la personalizzazione del protagonista e le decisioni prese durante l'avventura hanno un ruolo importante.