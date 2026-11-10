The Outer Worlds 2 annuncia l'espansione "Side Effects Guaranteed" con trailer e data d'uscita

The Outer Worlds 2: Side Effects Guaranteed è la nuova espansione dell'RPG di Obsidian e rappresenta la prima parte di una nuova storia che porta parecchie novità interessanti.

Obsidian e Xbox hanno annunciato oggi la prima espansione per The Outer Worlds 2 intitolata Side Effects Guaranteed, prima parte di una storia che proseguirà poi con un ulteriore DLC: vediamo dunque il trailer di presentazione e la data di uscita. Il pacchetto aggiuntivo per l'RPG fantascientifico di Obsidian sarà disponibile dal 2 dicembre al prezzo di 14,99 dollari, disponibile anche all'interno della Premium Edition e del Premium Edition Upgrade come parte integrante del cofanetto. Si tratta di una nuova storia che va ad arricchire quella vista nel gioco principale e che si prospetta piuttosto lunga e complessa, considerando che spazia attraverso due pacchetti scaricabili.

Una nuova storia, divisa in due parti Side Effects Guaranteed è dunque il primo capitolo di un'espansione maggiore divisa in due parti per The Outer Worlds 2, con la seconda che verrà poi distribuita in un secondo momento, ancora da precisare. La storia parte da un misterioso segnale di soccorso che conduce il protagonista e il resto dell'equipaggio dell'Incognito verso una nave abbandonata. Qui si scopre che l'equipaggio si trova in animazione sospesa per sopravvivere, poiché è stato infettato da qualcosa che provoca una morte cellulare esplosiva. La ricerca di una cura conduce alla Elysium Valley, una regione completamente nuova su Eden. Due agenti della Sub Rosa hanno però dei piani molto diversi su come salvare o sacrificare l'equipaggio, che coinvolgono un insediamento del Protettorato e il futuro della Sub Rosa, e hanno intenzione di chiedere il nostro aiuto. "Spetta a te decidere il destino dell'insediamento, dell'equipaggio e della stessa Sub Rosa", si legge nella descrizione ufficiale dell'espansione, con l'aggiunta "Gli effetti collaterali possono variare" a far capire bene come le nostre scelte possono portare a variazioni importanti negli eventi, come fa capire bene il titolo stesso dell'espansione.