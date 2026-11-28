Se siete appassionati di basket, tra le offerte del Black Friday di Instant Gaming troviamo anche NBA 2K27 per PC (Steam). Il simulatore sportivo di Visual Concepts è disponibile a 24,69€, con uno sconto del 65% rispetto al prezzo di listino di 70€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 30,12€. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. NBA 2K27 propone diverse modalità attraverso le quali vivere la propria passione per la pallacanestro. Potrete creare il vostro atleta e accompagnarlo nel percorso verso la Hall of Fame, costruire una squadra attraverso MyTEAM oppure gestire una franchigia nella modalità La mia NBA, occupandovi anche delle decisioni che vanno oltre le singole partite.
Dalle leggende del basket alla creazione del vostro giocatore
Una delle novità di NBA 2K27 riguarda la modalità Carriera, che permette di confrontarsi con le leggende della pallacanestro attraverso cinque differenti epoche della storia dell'NBA. Torna inoltre La Città, dove potrete incontrare altri giocatori, organizzare una squadra con gli amici e partecipare a sfide multiplayer online.
Considerando che il gioco è uscito lo scorso settembre, la promozione rappresenta un'occasione interessante per recuperare l'ultimo capitolo della serie sportiva di 2K. A questo si aggiunge l'iniziativa speciale del Black Friday: Instant Gaming rimborserà un carrello estratto casualmente ogni ora per tutta la durata dei quattro giorni della campagna.