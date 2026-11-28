Se siete appassionati di basket, tra le offerte del Black Friday di Instant Gaming troviamo anche NBA 2K27 per PC (Steam). Il simulatore sportivo di Visual Concepts è disponibile a 24,69€, con uno sconto del 65% rispetto al prezzo di listino di 70€. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 30,12€. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. NBA 2K27 propone diverse modalità attraverso le quali vivere la propria passione per la pallacanestro. Potrete creare il vostro atleta e accompagnarlo nel percorso verso la Hall of Fame, costruire una squadra attraverso MyTEAM oppure gestire una franchigia nella modalità La mia NBA, occupandovi anche delle decisioni che vanno oltre le singole partite.