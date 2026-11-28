Una delle offerte più convenienti del Black Friday di Instant Gaming riguarda Like a Dragon: Infinite Wealth per PC (Steam), disponibile a soli 4,89€ anziché 70€, con uno sconto del 93%. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di appena 5,97€. Una cifra irrisoria per un gioco di ruolo capace di intrattenervi per decine di ore. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Like a Dragon: Infinite Wealth riunisce due generazioni della saga di SEGA, affidando la storia a Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu. L'avventura si sviluppa tra il Giappone e le Hawaii, alternando vicende drammatiche, situazioni surreali e attività secondarie di ogni genere. Il sistema di combattimento riprende la formula del precedente episodio, offrendo battaglie a turni ricche di possibilità tattiche.