Una delle offerte più convenienti del Black Friday di Instant Gaming riguarda Like a Dragon: Infinite Wealth per PC (Steam), disponibile a soli 4,89€ anziché 70€, con uno sconto del 93%. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di appena 5,97€. Una cifra irrisoria per un gioco di ruolo capace di intrattenervi per decine di ore. Il gioco è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Like a Dragon: Infinite Wealth riunisce due generazioni della saga di SEGA, affidando la storia a Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu. L'avventura si sviluppa tra il Giappone e le Hawaii, alternando vicende drammatiche, situazioni surreali e attività secondarie di ogni genere. Il sistema di combattimento riprende la formula del precedente episodio, offrendo battaglie a turni ricche di possibilità tattiche.
Un viaggio tra il Giappone e le Hawaii
Potrete personalizzare i membri del vostro gruppo attraverso diverse classi, sperimentare nuove combinazioni di abilità e dedicarvi alle numerose attività disponibili durante l'esplorazione. Come da tradizione per le produzioni di Ryu Ga Gotoku Studio, i contenuti secondari rappresentano una parte importante dell'esperienza, con missioni e minigiochi che contribuiscono alla longevità complessiva.
A questo prezzo, Like a Dragon: Infinite Wealth è un acquisto da prendere seriamente in considerazione per tutti gli appassionati di giochi di ruolo giapponesi. Vi ricordiamo anche che, per tutti e quattro i giorni del Black Friday, Instant Gaming sorteggerà e rimborserà casualmente un carrello ogni ora.