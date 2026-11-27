Se volete rivivere l'arco narrativo conclusivo del celebre manga e anime di Kohei Horikoshi con il pacchetto più ricco disponibile, su Instant Gaming potete approfittare delle promozioni del Black Friday per recuperare MY HERO ACADEMIA: All's Justice Ultimate Edition per PC (Steam) con un crollo verticale rispetto al prezzo di listino, inusuale per un gioco del 2026. A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 100 euro, lo store applica a catalogo un taglio dell'80% , esponendo una base netta di 19,99 euro contro i 75,29 euro richiesti fino a ieri sullo store. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra finale per completare l'acquisto si fissa a 24,39 euro (rispetto ai 91,85 euro di ieri), importo che corrisponde a uno sconto effettivo del 76% e vi garantisce un risparmio reale di 75,61 euro. Potete procedere subito all'acquisto della chiave da riscattare su Steam cliccando qui oppure utilizzando il box dedicato.

Scontri a squadre tre contro tre, Quirk scatenati e Season Pass completo

Sviluppato da Byking e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, il titolo vi catapulta nel cuore della Guerra Finale tra Eroi e Villain, ripercorrendo gli scontri decisivi della serie con una regia spettacolare e fedele allo stile dell'opera originale. La modalità storia consente di vivere i momenti culminanti della saga sia dal punto di vista degli studenti della U.A. e dei Pro Hero sia da quello dei loro nemici, affiancando alla campagna principale modalità dedicate all'addestramento e sfide ad alta intensità.

Sul piano del gameplay, MY HERO ACADEMIA: All's Justice riprende e amplia la formula dei picchiaduro in arena tridimensionale della serie puntando su frenetiche battaglie a squadre tre contro tre. Il roster riunisce studenti, insegnanti, eroi professionisti e villain nelle loro forme più potenti, permettendo di concatenare combo aeree, schivate rapide e tecniche speciali basate sui singoli Quirk, con la possibilità di richiamare i compagni di squadra per estendere le offensive o ribaltare l'esito dello scontro grazie alle mosse finali cinematografiche.

Questa Ultimate Edition comprende il gioco base affiancato dal Season Pass completo, che include cinque personaggi giocabili aggiuntivi e un bonus esclusivo, oltre al pacchetto da venti costumi alternativi e al set di sette banner personalizzati per l'interfaccia di gioco. Attivando il codice su Steam, il titolo si associa al vostro account, includendo l'interfaccia e i sottotitoli in italiano, i salvataggi su cloud, il tracciamento degli obiettivi della piattaforma Valve, il multigiocatore online e locale e la piena compatibilità sia con controller sia con mouse e tastiera.