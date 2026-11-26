La art director Ana Sopikova e la principal UI artist Laura Mauterer hanno spiegato che Alien: Isolation 2 esce dai corridoi e porta il terrore all'aperto, introducendo dunque delle sostanziali novità rispetto agli scenari esclusivamente claustrofobici del primo capitolo della saga.
"Il nostro creative director dice sempre che voleva realizzare il seguito ancora prima che uscisse il primo Alien: Isolation", hanno raccontato. "Ovviamente avevamo altri progetti a cui volevamo lavorare, ma adesso le stelle si sono allineate" e Creative Assembly si è messa al lavoro su questo progetto.
Nel nuovo gioco lo Xenomorfo "non è programmato per seguire uno schema: può vederti, può sentirti e ti dà attivamente la caccia. E ha molto successo nel farlo. Oltre a tutto questo, si adatta anche a quello che fai. Se continui a usare lo stesso dispositivo oppure a nasconderti nell'armadietto, prima o poi imparerà dalle tue azioni, ti cercherà e verrà a darti la caccia."
La novità principale sarà il contesto: se l'originale Alien: Isolation puntava sulla claustrofobia dei corridoi e della stazione spaziale, il seguito porterà il giocatore all'esterno. "È un tipo di paura diverso: essere vulnerabili, essere esposti", hanno spiegato le due sviluppatrici.
"Il vento ulula, la pioggia si abbatte su di te, non riesci a vedere e non riesci a sentire. Che cosa farai? E che cosa farà l'alieno? È molto intelligente e si adatta. Non c'è via di fuga. Non puoi ucciderlo."
Anche il maltempo avrà un peso
Alien: Isolation 2 avrà ambientazioni aperte e un alieno più intelligente: i ragazzi di Creative Assembly non vogliono reinventare l'esperienza originale, ma arricchirla offrendo nuove possibilità ai giocatori. "Non vogliamo reinventare la ruota", hanno detto la art director e la la principal UI artist.
"Desideriamo puntare sull'esperienza base di Isolation che il primo gioco ha offerto ai giocatori, portandovi però in un nuovo contesto, sulla superficie di un pianeta. Avrete ancora gli ambienti interni familiari, simili a una pentola a pressione e molto claustrofobici, ma dovrete anche affrontare il mondo esterno."
Anche il maltempo influenzerà gli eventi. "Finora, quando parlavamo del meteo, lo descrivevamo come un ostacolo. La realtà però è che l'alieno non bara, anche lui ha dei sensi: per individuarti deve vederti e deve sentirti. Quando la pioggia è molto rumorosa, anche l'alieno ne risente."
La tensione non sarà costante dall'inizio alla fine, ad ogni modo. "Non vogliamo che il giocatore sia continuamente sul punto di avere un infarto: siamo sadici, ma così non sarebbe divertente. Per noi si tratta di prendere tutti gli elementi che concorrono a creare l'esperienza horror e stabilire il ritmo: la scena, l'audio, la musica, il gameplay, quanto intensamente l'alieno ti dà la caccia."