Si prolunga ancora l'attesa per Lords of the Fallen 2 visto che il gioco è stato rinviato ancora, con un nuovo periodo di uscita previsto ora per aprile 2027, come annunciato dall'editore CI Games e il team Hexworks.
Non è la prima volta che succede: già lo scorso giugno il gioco era stato rinviato, ma in questo caso si tratta di uno slittamento di scarsa entità sulla tempistica prevista, sebbene manchi ancora una data di uscita precisa.
Lords of the Fallen 2 è previsto arrivare ora nell'aprile del 2027, dunque poco dopo la finestra di lancio che era stata precedentemente piazzata nel primo trimestre del prossimo anno.
Ecco quando verrà annunciata la data di uscita precisa
La comunicazione è stata laconica, attraverso un brevissimo messaggio di Marek Tyminski, fondatore e CEO di CI Games, il quale ha riferito semplicemente "Lords of the Fallen 2: aprile 2027", aggiungendo poi "la data precisa a dicembre".
Con un messaggio estremamente schematico veniamo dunque a sapere che il nuovo periodo di uscita è il prossimo aprile e che la data verrà comunicata a dicembre, forse proprio durante i The Game Awards 2026, considerando che sembrano essere l'occasione più adatta per una comunicazione del genere.
Non sembrano esserci complicazioni particolari visto il leggero spostamento, e il fatto che il team sia finalmente pronto ad annunciare la data di uscita sembra voler dire che lo sviluppo abbia raggiunto quasi la conclusione.
Uno dei più noti souls-like
Lords of the Fallen 2 è un gioco di ruolo d'azione dark fantasy in stile souls-like, in cui combattimenti brutali vengono messi in scena all'interno di un mondo che si sta lacerando nel profondo.
"Combatti contro l'oscurità in un'avventura epica attraverso un regno in frantumi. Un solo mondo. Due regni. Nessuna pietà", si legge nella presentazione ufficiale del gioco.
"Regno dopo regno, nazione dopo nazione, l'oscurità di Umbral ha divorato tutto ciò che incontrava sul suo cammino. Ora, secoli dopo, rimane un solo regno: una terra sacra, avvolta da unìantica forza. O almeno così era..."
Riprendendo le caratteristiche del primo Lords of the Fallen, questo seguito si presenta come una versione evoluta di quell'action RPG dark fantasy, incentrato soprattutto sui combattimenti ma con una certa centralità dell'ambientazione circostante a definire un'identità precisa.