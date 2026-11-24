Lords of the Fallen 2 è previsto arrivare ora nell'aprile del 2027, dunque poco dopo la finestra di lancio che era stata precedentemente piazzata nel primo trimestre del prossimo anno.

Non è la prima volta che succede: già lo scorso giugno il gioco era stato rinviato , ma in questo caso si tratta di uno slittamento di scarsa entità sulla tempistica prevista, sebbene manchi ancora una data di uscita precisa.

Si prolunga ancora l'attesa per Lords of the Fallen 2 visto che il gioco è stato rinviato ancora , con un nuovo periodo di uscita previsto ora per aprile 2027, come annunciato dall'editore CI Games e il team Hexworks.

Ecco quando verrà annunciata la data di uscita precisa

La comunicazione è stata laconica, attraverso un brevissimo messaggio di Marek Tyminski, fondatore e CEO di CI Games, il quale ha riferito semplicemente "Lords of the Fallen 2: aprile 2027", aggiungendo poi "la data precisa a dicembre".



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Con un messaggio estremamente schematico veniamo dunque a sapere che il nuovo periodo di uscita è il prossimo aprile e che la data verrà comunicata a dicembre, forse proprio durante i The Game Awards 2026, considerando che sembrano essere l'occasione più adatta per una comunicazione del genere.

Non sembrano esserci complicazioni particolari visto il leggero spostamento, e il fatto che il team sia finalmente pronto ad annunciare la data di uscita sembra voler dire che lo sviluppo abbia raggiunto quasi la conclusione.