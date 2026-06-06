Lords of the Fallen 2 è l'anima dei souls al Summer Game Fest 2026

Come ampiamente annunciato, in occasione del Summer Games Fest 2026 è stato presentato un filmato di gameplay di Lords of the Fallen 2 di CI Games, seguito di uno dei soulslike non di FromSoftware più acclamati.

Il trailer mostra ambientazioni e personaggi che daranno vita all'avventura, come sempre dai toni gotici e sanguinari.

Mille anni sono passati dalla Grande Scissione. Reame dopo reame, nazione dopo nazione, l'oscurità Umbral ha consumato tutto ciò che ha incontrato sul suo cammino. Resta soltanto un regno, una terra sacra avvolta da un antico potere. Per un periodo, l'umanità ha trovato rifugio in questo riparo salvifico, ma con l'affievolirsi della luce, l'oscurità avanza e la notte eterna si avvicina. Solo l'ascesa di un eroe può decretare la caduta di una divinità.

Il filmato ha anche svelato che l'uscita di Lords of the Fallen 2 è prevista per autunno 2026, in data ancora da destinarsi.