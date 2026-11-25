La febbre per GTA 6 non risparmia proprio nessuno, nemmeno i campioni della Formula 1. Durante il weekend del Gran Premio di Las Vegas, il pilota olandese-belga Max Verstappen è riuscito a ritagliarsi ben oltre 40 ore di gioco sul nuovo titolo Rockstar Games, seminando il caos virtuale a Vice City proprio nei giorni dell'appuntamento iridato.
Verstappen ha svelato con naturalezza questo retroscena nel corso di una diretta streaming tenuta la settimana successiva alla gara, spiegando di aver sfruttato le mattine e le serate libere dagli impegni ufficiali sul circuito per dedicarsi al gioco:
"Ho giocato moltissimo la sera e la mattina a Las Vegas. Voglio dire, tanto non posso comunque uscire e andare a passeggiare in giro."
80% della storia già completato (saltando i filmati) e la "ruggine" su Minecraft
L'immersione totale nelle atmosfere di GTA 6, unita ovviamente alla guida delle monoposto nella vita reale, ha però avuto un effetto collaterale curioso: il pilota ha infatti ammesso di aver "completamente dimenticato" come si gioca a Minecraft, nonostante avesse già in programma una live dedicata proprio al celebre sandbox. "Sono negato quando gioco a troppi titoli contemporaneamente. Non ce la faccio, proprio non ci riesco!", ha scherzato durante la trasmissione.
Nonostante abbia probabilmente dedicato del tempo anche ad alcune attività secondarie, Verstappen ha dichiarato di aver già portato a termine l'80% della campagna principale di GTA 6. Il segreto di una progressione così fulminea? Il campione ha confessato senza mezzi termini di aver saltato la maggior parte delle cutscene della storia, giudicandole "troppo noiose".
La vittoria in pista a Las Vegas
Il tutto, peraltro, senza che le lunghe sessioni pad alla mano intaccassero minimamente il rendimento in pista.
Il Gran Premio di Las Vegas, disputato dal 19 al 21 novembre su una distanza complessiva di circa 50 giri (pari a 309,96 chilometri, per una durata media di circa un'ora e mezza), si è infatti concluso con il trionfo dello stesso Verstappen, che ha tagliato il traguardo al primo posto davanti al britannico Lando Norris e all'australiano Oscar Piastri.
Mentre lui giocava e guidava, molti altri guardavano le dirette su Twitch. Gli spettatori degli stream di GTA 6 sono soprattutto giovani uomini single: tutti i dati.