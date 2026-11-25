" Ho giocato moltissimo la sera e la mattina a Las Vegas. Voglio dire, tanto non posso comunque uscire e andare a passeggiare in giro."

Verstappen ha svelato con naturalezza questo retroscena nel corso di una diretta streaming tenuta la settimana successiva alla gara, spiegando di aver sfruttato le mattine e le serate libere dagli impegni ufficiali sul circuito per dedicarsi al gioco:

80% della storia già completato (saltando i filmati) e la "ruggine" su Minecraft

L'immersione totale nelle atmosfere di GTA 6, unita ovviamente alla guida delle monoposto nella vita reale, ha però avuto un effetto collaterale curioso: il pilota ha infatti ammesso di aver "completamente dimenticato" come si gioca a Minecraft, nonostante avesse già in programma una live dedicata proprio al celebre sandbox. "Sono negato quando gioco a troppi titoli contemporaneamente. Non ce la faccio, proprio non ci riesco!", ha scherzato durante la trasmissione.

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Nonostante abbia probabilmente dedicato del tempo anche ad alcune attività secondarie, Verstappen ha dichiarato di aver già portato a termine l'80% della campagna principale di GTA 6. Il segreto di una progressione così fulminea? Il campione ha confessato senza mezzi termini di aver saltato la maggior parte delle cutscene della storia, giudicandole "troppo noiose".