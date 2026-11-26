Il gaming strategy officer di Microsoft, Matthew Ball, ha dichiarato che Xbox cambierà strategia dal 2027, valorizzando di più i suoi giochi al fine di rafforzare il brand: un aspetto su cui finora la divisione gaming di Microsoft non si è impegnata abbastanza.
"Stiamo risolvendo questo problema. Introdurremo dei cambiamenti nel 2027", ha scritto Ball in risposta al giornalista Jez Corden, che aveva rilanciato un post dell'insider Klobrille in cui si discuteva appunto di come Xbox abbia bisogno di ricollegare i propri titoli all'identità della piataforma.
La questione riguarda anche e soprattutto i temi del marketing, perché da questo punto di vista è chiaro che Xbox ha investito meno rispetto ai propri concorrenti, sprecando il potenziale di proprietà intellettuali come Call of Duty, Minecraft, DOOM, Wolfenstein, Fallout, Diablo e The Elder Scrolls.
Ball si è già espresso in passato sull'importanza delle esclusive su tale fronte, e in effetti non c'è nulla che valorizzi l'identità di una piattaforma se non i contenuti di cui possono fruire soltanto gli utenti che la possiedono.
Il marchio Xbox va rilanciato
Come certamente ricorderete, lo scorso settembre Sony ha provato a cancellare Physint di Hideo Kojima, che ora è un progetto Xbox come OD, ma secondo l'insider Klobrille questa notizia di grande spessore non è stata comunicata efficacemente da Microsoft.
"Trovo assurdo che Xbox abbia annunciato, praticamente in sordina, tre nuovi giochi di Fallout, StarCraft, Diablo V, The Elder Scrolls VI: Sentinel, Physint, un nuovo Wolfenstein e così via, senza creare alcun collegamento con Xbox stessa", ha scritto Klobrille.
"Sarebbe impensabile per qualsiasi altro produttore di console", si conclude l'amara considerazione dell'insider, che effettivamente ha citato progetti di enorme rilevanza presentati senza un chiaro collegamento con l'ecosistema Microsoft.
Un recupero è possibile?
Mentre si continua a parlare di Xbox Helix, lo sfogo di Klobrille ha portato alla luce un tema che da tempo gli utenti Microsoft percepiscono in maniera particolare, specie nel confronto con le strategie attuate da Sony e Nintendo, che da sempre sanno come valorizzare i rispettivi brand.
Pensare che la rotta possa essere invertita di punto in bianco nel corso del 2027 sarebbe chiaramente ingenuo, ma esistono di certo delle mosse che la casa di Redmond può effettuare per cambiare gli attuali equilibri e sfruttare al meglio la popolarità dei franchise che possiede.