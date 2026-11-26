Il gaming strategy officer di Microsoft, Matthew Ball, ha dichiarato che Xbox cambierà strategia dal 2027, valorizzando di più i suoi giochi al fine di rafforzare il brand: un aspetto su cui finora la divisione gaming di Microsoft non si è impegnata abbastanza.

"Stiamo risolvendo questo problema. Introdurremo dei cambiamenti nel 2027", ha scritto Ball in risposta al giornalista Jez Corden, che aveva rilanciato un post dell'insider Klobrille in cui si discuteva appunto di come Xbox abbia bisogno di ricollegare i propri titoli all'identità della piataforma.

La questione riguarda anche e soprattutto i temi del marketing, perché da questo punto di vista è chiaro che Xbox ha investito meno rispetto ai propri concorrenti, sprecando il potenziale di proprietà intellettuali come Call of Duty, Minecraft, DOOM, Wolfenstein, Fallout, Diablo e The Elder Scrolls.

Ball si è già espresso in passato sull'importanza delle esclusive su tale fronte, e in effetti non c'è nulla che valorizzi l'identità di una piattaforma se non i contenuti di cui possono fruire soltanto gli utenti che la possiedono.