Jason Ronald ha spiegato che Project Helix sarà disegnata per puntare anche sulla retrocompatibilità, perché la conservazione dei videogiochi è fondamentale.

Nel corso di un'intervista, Jason Ronald, vicepresidente della divisione Next Generation di Xbox, ha spiegato che la retrocompatibilità sarà uno dei pilastri di Project Helix, perché la preservazione dei videogiochi è fondamentale. Secondo Ronald, per molto tempo l'industria non ha prestato sufficiente attenzione a questo aspetto. "Nei primi trent'anni di sviluppo videoludico nessuno pensava davvero alla conservazione dei giochi quando progettava il proprio hardware o realizzava i propri prodotti", ha detto. Le cose tuttavia stanno cambiando, anche grazie a iniziative che permettono di recuperare produzioni originariamente concepite per piattaforme ormai obsolete. In tal senso, il dirigente di Xbox ha citato come esempio concreto la possibilità di giocare i titoli della prima Xbox anche su PC e handheld. Altri ventuno classici Xbox sono approdati su PC grazie alla retrocompatibilità "Per la prima volta in assoluto, oggi posso giocare ai titoli Xbox originali sul mio PC e su un dispositivo portatile", ha detto Ronald. "Quando quei giochi furono progettati, e quando realizzammo la prima Xbox, non avremmo mai immaginato che un simile scenario potesse diventare realtà."

Guardare al futuro ma anche al passato Tempo fa Jason Ronald ha cominciato a reclutare personale per lavorare alla "nuova evoluzione della compatibilità" di Xbox, ed è chiaro ora che l'idea era quella di portare questo concetto anche su Project Helix, in una maniera se possibile ancora più completa ed entusiasmante. Jason Ronald con ROG Xbox Ally "La compatibilità sta realmente influenzando il modo in cui progettiamo la piattaforma, e stiamo collaborando con i nostri partner affinché questi giochi non possano soltanto essere eseguiti, ma possano anche essere riprodotti in futuro nella loro versione migliore di sempre", ha detto Ronald. "Non ci stiamo limitando a preservare i classici del passato: questa esperienza sta effettivamente influenzando il modo in cui progettiamo e realizziamo oggi la piattaforma e i videogiochi, affinché questi titoli possano essere conservati anche tra venti o trenta anni."