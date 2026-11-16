Rockstar Games ha realizzato e distribuito una seconda patch del day one per GTA 6, che è possibile scaricare e installare per chi ha già effettuato il pre-caricamento del gioco in vista dell'attesissimo lancio fissato al prossimo 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S.
L'aggiornamento porta Grand Theft Auto VI alla versione 01.001.001 e ha un peso pari a 602 MB su PlayStation 5 e circa 1,6 GB su Xbox Series X|S. Al momento, tuttavia, non ci sono informazioni ufficiali in merito al contenuto di questo pacchetto. Quali novità introduce?
L'idea è chiaramente che si tratti di un update realizzato al fine di migliorare le prestazioni del gioco, correggere eventuali bug e perfezionare gli ultimi dettagli tecnici in vista dell'uscita, a ulteriore conferma dell'attenzione e della cura che lo studio sta mettendo nel preparare il debutto del nuovo capitolo.
Per fare un confronto in termini di dimensioni, la prima patch del day one di Grand Theft Auto 6, identificata dalla versione 01.002.000, è arrivata lo scorso 13 novembre e richiedeva circa 1 GB di spazio per poter essere installata su PS5 e Xbox Series X|S.
Come installare l'aggiornamento
Chi ha già effettuato il preload di GTA 6 può verificare la disponibilità di questo secondo aggiornamento direttamente dalla schermata principale della propria console. Su PS5, ad esempio, bisogna evidenziare il gioco, premere il tasto Options e selezionare la voce "verifica aggiornamento".
Come spesso capita, la distribuzione della patch procede a scaglioni ed esiste dunque l'eventualità che non possiate ancora scaricarla. Non preoccupatevi, però: in questo caso vi basterà effettuare un nuovo controllo nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
Nel caso del precedente update, segnalato come obbligatorio da Rockstar Games, le analisi parlavano di variazioni apportate ai contenuti narrativi dell'esperienza, ai livelli e all'ambientazione, nonché al comparto tecnico. Stavolta invece non ci sono informazioni, almeno per il momento.
Quel che è certo è che l'attesa attorno al lancio di GTA 6 sta assumendo proporzioni inquietanti e sembra che l'intero mercato videoludico ormai si ritrovi in una sorta di stasi, col fiato sospeso in vista dello sblocco del gioco.
Sblocco che in Italia avverrà allo scoccare delle 00.00 del 19 novembre, ma che volendo è possibile anticipare di qualche ora grazie al caro, vecchio trucco della Nuova Zelanda. Stavate valutando di farlo o preferite attendere la mezzanotte?