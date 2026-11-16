Rockstar Games ha realizzato e distribuito una seconda patch del day one per GTA 6, che è possibile scaricare e installare per chi ha già effettuato il pre-caricamento del gioco in vista dell'attesissimo lancio fissato al prossimo 19 novembre su PS5 e Xbox Series X|S.

L'aggiornamento porta Grand Theft Auto VI alla versione 01.001.001 e ha un peso pari a 602 MB su PlayStation 5 e circa 1,6 GB su Xbox Series X|S. Al momento, tuttavia, non ci sono informazioni ufficiali in merito al contenuto di questo pacchetto. Quali novità introduce?

L'idea è chiaramente che si tratti di un update realizzato al fine di migliorare le prestazioni del gioco, correggere eventuali bug e perfezionare gli ultimi dettagli tecnici in vista dell'uscita, a ulteriore conferma dell'attenzione e della cura che lo studio sta mettendo nel preparare il debutto del nuovo capitolo.

Per fare un confronto in termini di dimensioni, la prima patch del day one di Grand Theft Auto 6, identificata dalla versione 01.002.000, è arrivata lo scorso 13 novembre e richiedeva circa 1 GB di spazio per poter essere installata su PS5 e Xbox Series X|S.