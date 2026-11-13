GTA 6 riceve il primo update ufficiale pre-lancio: è obbligatorio per giocare

Nella giornata di oggi, 13 novembre, Rockstar Games ha ufficialmente pubblicato il primo aggiornamento per Grand Theft Auto 6 su PS5 e Xbox Series X, anticipando di pochi giorni l'atteso debutto nei negozi fissato per il 19 novembre. L'arrivo dell'Update 1.002.000 segue a stretto giro la recente fuga di notizie che ha svelato in anticipo la mappa del gioco online.

L'aspetto più rilevante di questo primo intervento tecnico risiede nella sua natura: la patch è infatti contrassegnata come obbligatoria. Di conseguenza, chiunque intenda avviare il nuovo capitolo di Grand Theft Auto al momento del lancio dovrà necessariamente scaricare e installare l'aggiornamento prima di poter iniziare a giocare.