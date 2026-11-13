GTA 6 riceve il primo update ufficiale pre-lancio: è obbligatorio per giocare

Nella giornata di oggi, 13 novembre, Rockstar Games ha ufficialmente pubblicato il primo aggiornamento per Grand Theft Auto 6 su PS5 e Xbox Series X, anticipando di pochi giorni l'atteso debutto nei negozi fissato per il 19 novembre. L'arrivo dell'Update 1.002.000 segue a stretto giro la recente fuga di notizie che ha svelato in anticipo la mappa del gioco online.
L'aspetto più rilevante di questo primo intervento tecnico risiede nella sua natura: la patch è infatti contrassegnata come obbligatoria. Di conseguenza, chiunque intenda avviare il nuovo capitolo di Grand Theft Auto al momento del lancio dovrà necessariamente scaricare e installare l'aggiornamento prima di poter iniziare a giocare.
Update 1.002.000: peso, file modificati e distribuzione scaglionata
Al momento Rockstar Games non ha accompagnato il rilascio con delle patch notes ufficiali, lasciando la community priva di dettagli espliciti sui cambiamenti apportati. Dal punto di vista del peso, il download si attesta attorno a 1 GB, risultando quindi piuttosto contenuto.
Secondo le analisi tecniche riportate da iGrandTheftAuto, le modifiche principali interessano soltanto specifiche porzioni dell'installazione:
- Contenuti narrativi (story000-[GameContent]): registrate variazioni per un totale di 15,75 MiB.
- Livelli e ambientazione (Levels[Americas]-0): individuate modifiche pari a 15.625 MiB.
- Comparto audiovisivo e grafico: i database relativi ad audio, filmati e texture mantengono invece dimensioni del tutto invariate.
Sebbene questi riscontri offrano uno sguardo interessante dietro le quinte, non chiariscono quale sia la reale funzione dell'update né il motivo per cui sia stato imposto come requisito indispensabile, pur confermandone implicitamente l'importanza critica.
Un ulteriore elemento insolito riguarda le modalità di distribuzione: l'aggiornamento non è stato reso disponibile contemporaneamente per tutti i possessori del gioco, ma è attualmente accessibile soltanto al 50% degli utenti. La restante metà dell'utenza riceverà la patch nel corso della giornata odierna, a distanza di circa 11 ore.
Possibili nuove patch prima del 19 novembre
Guardando ai giorni che separano il pubblico dall'uscita ufficiale, non è da escludere che Rockstar possa distribuire un ulteriore aggiornamento prima del 19 novembre, con l'arrivo di una classica patch del day-one considerato particolarmente probabile. Si tratta tuttavia di semplici ipotesi, poiché la software house non ha rilasciato alcuna comunicazione ufficiale in merito ai propri piani per questa fase finale pre-lancio.
Grand Theft Auto VI debutterà ufficialmente il 19 novembre su PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Inoltre, potrà essere giocato tramite Xbox One.