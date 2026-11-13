Uno degli autori del jailbreak di PS5 su GTA 6: "compratelo e godetevelo"

Nelle ultime settimana abbiamo visto succedere veramente di tutto, dal jailbreak della console Sony in poi: sono comparsi emulatori di PS2 e PS3, nuove funzionalità e anche cose decisamente più inquietanti per il produttore come il lancio di una sorta di PlayStation Store alternativo con migliaia di giochi pirata e scaricabili gratuitamente.

Uno degli sviluppatori responsabili del recente jailbreak di PS5 ha di fatto consigliato agli utenti di acquistare GTA 6 , semplicemente, perché sperare in copie pirata del nuovo gioco di Rockstar Games potrebbe essere inutile, visto che è poco probabile che avvenga un dump del software.

Ora, c'è da dire che lo sviluppo sul fronte homebrew e jailbreak procede a notevole velocità e, solitamente, gli sviluppatori riescono a bypassare il problema degli aggiornamenti ufficiali pubblicando firmware custom che consentano di portare avanti il supporto per il software di sistema non ufficiale.

Abbiamo visto che Sony ha pubblicato a sorpresa un aggiornamento del firmware a sorpresa proprio nei giorni scorsi, probabilmente per creare una nuova base software per il lancio di GTA 6, e un update del genere rende già le cose molto complicate per il panorama del jailbreak .

Il messaggio di StretchEcho

Mettendo un po' le mani avanti, per così dire, StretchEcho ha riferito che un "dump" di GTA 6 online utilizzabile gratuitamente da PS5 con jailbreak è molto improbabile al momento, consigliando dunque a tutti di comprare semplicemente il gioco.

Il messaggio di StretchEcho

"Solo un avviso", si legge nel messaggio dello sviluppatore. "Sto lavorando continuamente a kstuff e 14.xx, soprattutto 14.22, ma qualcosa sembra stia andando avanti. Non sono ancora sicuro esattamente di cosa si tratti e non voglio saltare a conclusioni o dire che si tratta qualcosa di importante".

Poi è passato alla questione principale: "Ho visto molte persone chiedere se sia il caso di effettuare l'aggiornamento per GTA o rimanere con il loro firmware attuale, dunque vi dico una cosa. Le cose non sembrano mettersi bene per quanto riguarda il dumping del gioco su 14.xx, dunque se state aspettando nell'attesa che venga fuori una pubblicazione del gioco, allora buona fortuna. Non dite che non vi avevo avvertito!"

Poi è arrivato al consiglio finale: "Per quanto riguarda quello che penso io, stiamo parlando di GTA. Abbiamo aspettato tanto tempo per questo gioco, dunque semplicemente compratelo e godetevelo".

A dire il vero, è possibile che lo sviluppo proceda fino a raggiungere lo stato attuale del firmware, dunque è difficile pensare che GTA 6 rimanga per sempre al sicuro dalla distribuzione pirata attraverso jailbreak, ma sembra che la questione possa essere difficile e richiedere comunque molto tempo.