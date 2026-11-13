Zelda era in "grave difficoltà" prima di Breath of the Wild: il retroscena di due ex Nintendo

Mentre il remake di Ocarina of Time per Switch 2 tocca quota 5,2 milioni di copie in quattro giorni, Kit Ellis e Krysta Yang smontano il "revisionismo storico" dei fan e ricordano i dati allarmanti del passato.

Oggi The Legend of Zelda è uno dei pilastri indiscussi del catalogo Nintendo, ma poco più di un decennio fa la celebre saga fantasy versava in condizioni ben più delicate di quanto molti appassionati ricordino. A riportare alla luce i retroscena di quella fase critica sono stati Kit Ellis e Krysta Yang - rispettivamente ex director del social media marketing e dei contenuti originali ed ex senior manager delle relazioni con i creator e dei contenuti originali presso Nintendo of America - durante un nuovo episodio del loro podcast. Lo spunto per la riflessione nasce dallo straordinario esordio del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2, pubblicato la scorsa settimana e già capace di piazzare 5,2 milioni di copie nei primi quattro giorni di disponibilità. Pur trattandosi di un rifacimento e non di un capitolo inedito, questi numeri dimostrano quanto sia ancora vivo l'appetito del pubblico verso la formula classica della serie, rimasta in secondo piano negli ultimi nove anni a favore della svolta open-world inaugurata da Breath of the Wild e proseguita con Tears of the Kingdom.

Il futuro della serie: ibridazione o ritorno alle origini? Analizzando le possibili direzioni future per il team di sviluppo, i due ex volti della comunicazione Nintendo hanno espresso visioni complementari su come valorizzare l'eredità storica del brand. Da un lato, Krysta Yang ha dichiarato che le piacerebbe vedere un capitolo capace di fondere i tradizionali dungeon in stile classico con l'ampia libertà esplorativa del formato open-world; dall'altro, Kit Ellis ha ammesso che vorrebbe assistere a "un tentativo moderno di realizzare uno Zelda classico", lasciando completamente da parte la struttura a mondo aperto.

"Non vendevano praticamente nulla": la smentita al revisionismo dei fan Proprio il confronto tra le due filosofie di game design ha spinto Ellis a criticare quella che definisce una vera e propria "storia revisionista" diffusa tra una parte dell'utenza. L'ex Nintendo ha puntato il dito contro quei giocatori convinti che il team di sviluppo abbia "strappato via i capitoli tradizionali all'apice della loro popolarità", scatenando la reazione immediata di Yang: "È ridicolo. Questa serie era in grave difficoltà. I giochi non vendevano praticamente nulla." Ellis ha poi condiviso i propri ricordi diretti legati alle ricerche di mercato condotte internamente dall'azienda prima del radicale cambio di rotta: "Ricordo che partecipavo ai focus group. Era un momento davvero buio, in cui il riscontro principale era: 'La base di fan si sta assottigliando, questo marchio non sta attirando nuovi giocatori'. Nintendo aveva una quantità enorme di dati che mostravano come l'interesse del pubblico diventasse sempre più piccolo a ogni nuova uscita. Di conseguenza, hanno dovuto fare qualcosa di drastico come quella svolta."