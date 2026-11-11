Il remake di Zelda Majora's Mask è in sviluppo? Arriva un report da un noto leaker

L'attenzione della community attorno al futuro del franchise di The Legend of Zelda è tornata a infiammarsi. Sulla scia del travolgente successo commerciale e di critica riscosso dal remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time , per molti appassionati e creatori di contenuti sembrava scontato che il passo successivo di Nintendo dovesse essere il rifacimento del suo naturale e oscuro sequel, The Legend of Zelda: Majora's Mask . Tuttavia, a smorzare l'entusiasmo su un approdo imminente sul mercato è intervenuta una nota gola profonda dell'industria.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha già venduto oltre 5 milioni di copie e stabilito un record su Switch 2

Nelle ultime settimane, le piattaforme social si erano riempite di ricostruzioni, speculazioni e presunti indizi : la presenza di diversi riferimenti interni ad ambientazioni e dettagli del gioco originale, unita alle dichiarazioni di celebri content creator come Austin John Plays, che si era spinto a dichiarare con sicurezza che "Majora's Mask sta arrivando", aveva convinto gran parte del pubblico che i lavori sul ritorno a Termina fossero già a pieno regime.

La smentita di Shpeshal Nick e l'amiibo di Ganondorf

A gettare acqua sul fuoco è stato infatti l'insider Shpeshal Nick, figura già al centro di passate anticipazioni legate proprio a Ocarina of Time Remake e all'hardware celebrativo per il quarantesimo anniversario del marchio. Secondo le sue fonti, la situazione attuale è nettamente diversa da quanto ipotizzato dai fan:

"In base a quanto mi è stato riferito, dalla stessa identica fonte che mi fornì le informazioni su Ocarina in primo luogo, Majora's Mask non si trova attualmente in alcuna forma di produzione. Inoltre, il terzo amiibo pianificato (al netto di eventuali problemi di produzione) è Ganondorf. La situazione al momento è fondamentalmente questa."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Di fronte ai dubbi sollevati da diversi utenti sui social, Nick ha difeso con decisione l'attendibilità della propria fonte, richiamando alla memoria il suo solido storico di rivelazioni:

"Questa stessa persona mi disse che il remake di Ocarina era realtà già due anni fa, specificando che godeva di un budget molto elevato per gli standard di un remake Nintendo. Mi ha anticipato l'arrivo della console e del controller, e mi ha fornito informazioni su Metroid Prime 4 con anni di anticipo rispetto agli annunci. Quindi è evidente che sia ben informata."

Sebbene non sia affatto da escludere che la casa di Kyoto possa riprendere in mano l'avventura di Link contro la Luna in un secondo momento, le testimonianze dell'insider indicano che i piani a breve termine non prevedono alcuna rivisitazione per Majora's Mask, lasciando come unica consolazione tangibile all'orizzonte la futura statuetta amiibo dedicata al Re dei Gerudo.