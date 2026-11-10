Zelda: Ocarina of Time sembra celare un terzo Amiibo, che fa pensare a un remake di Majora's Mask

C'è una strana ma interessante teoria che è emersa già pochi giorni dopo il lancio di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, che parte dell'idea della possibile presenza di un terzo Amiibo ancora segreto collegato al gioco e arriva a far pensare a un possibile remake di Zelda: Majora's Mask. Per il momento sappiamo che sono previsti due Amiibo per The Legend of Zelda: Ocarina of Time su Nintendo Switch 2, ovvero quello del giovane Link e quello della giovane Zelda, che verranno lanciati entrambi nel 2027 forse in prossimità del lancio del film di Zelda, e che sbloccheranno delle specifiche maschere da utilizzare nel gioco. Lo youtuber Austin John Plays in un suo recente video ha effettuato una disamina sulla questione, scoprendo riferimenti a una terza maschera misteriosa, che potrebbe avere a che fare con lo Skull Kid e quindi con Majora's Mask.

Una terza maschera "inquietante" Le due maschere sbloccate dagli Amiibo vengono identificati con i codici Mask 101 e 102 nel video in questione, ma esisterebbe una terza maschera chiamata Mask 103: utilizzare una delle maschere si riflette in alcuni dialoghi specifici che derivano dalle reazioni differenti degli NPC. La terza maschera misteriosa sembra innescare reazioni piuttosto strane, con i personaggi che sembra la considerino bizzarra e inquietante, inoltre sembra che possa spaventare gli stessi nemici, che è poi una caratteristica specifica della Majora's Mask in The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Questo fa pensare che la maschera in questione sia l'oggetto che si sblocca con un terzo Amiibo collegato a The Legend of Zelda: Ocarina of Time e che potrebbe essere riferito al personaggio di Skull Kid. L'idea è verosimile: nonostante in Ocarina of Time remake il personaggio in questione sia piuttosto secondario, ha certamente un carisma particolare, che potrebbe farne un soggetto ideale per un Amiibo, ma per alcuni questa possibile presenza sarebbe anche un indizio sull'esistenza di un remake di The Legend of Zelda: Majora's Mask.