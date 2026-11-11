PS5 supera i 100 milioni di unità distribuite ed è a un passo dal sorpasso di PS1

La conferma è arrivata durante la notte tramite un aggiornamento della sezione Business Data & Sales del sito ufficiale di Sony Interactive Entertainment, secondo cui la console ha superato i 100 milioni di unità distribuite in tutto il mondo al 10 novembre 2026 . Vale la pena precisare che si tratta di unità "distribuite" (sell-in) e non necessariamente di console già acquistate dai consumatori finali (sell-through).

PS5 ha superato quota 100 milioni di unità distribuite in tutto il mondo . Grazie a questo risultato la console di Sony diventa la quarta piattaforma della storia del marchio PlayStation a raggiungere il prestigioso traguardo delle nove cifre, in compagnia di PS2, PS4 e della prima PlayStation.

Il confronto con le altre console

Il nuovo aggiornamento include anche un riepilogo dei risultati ottenuti dalle altre console PlayStation, ad eccezione di PS Vita, permettendo di confrontare il percorso commerciale di PS5 con quello delle precedenti piattaforme. Con oltre 100 milioni di unità distribuite, la console di attuale generazione si colloca al quarto posto nella classifica storica del marchio.

PS5 Slim Standard e Digital

PS2: oltre 160 milioni (al 31 marzo 2012) PS4: oltre 117 milioni (al 30 giugno 2022) PlayStation: oltre 102,4 milioni (al 31 marzo 2012) PS5: oltre 100 milioni (al 10 novembre 2026) PS3: oltre 87,4 milioni (al 31 marzo 2017) PSP: oltre 76,4 milioni (al 31 marzo 2012)

Il risultato assume particolare rilevanza considerando le difficoltà incontrate nei primi anni di vita della piattaforma, segnati dalla pandemia e dalla prolungata carenza di semiconduttori. Superata quella fase, PS5 ha continuato a mantenere un ritmo sostenuto, fino a diventare una delle console PlayStation di maggior successo di sempre.

Ovviamente c'è da considerare che PS5 è ancora nel pieno del proprio ciclo commerciale e che i suoi numeri continueranno a crescere nei prossimi anni. La console ha già superato PS3 e PSP e ormai appare praticamente certo anche il sorpasso della prima PlayStation, distante appena 2,4 milioni di unità.

Verosimilmente il vero obiettivo da raggiungere sarà però PS4. Il traguardo non appare impossibile. Ad esempio, una grossa spinta commerciale arriverà nelle prossime settimane grazie al lancio di GTA 6, al Black Friday e al tradizionale periodo di shopping natalizio. Resta invece lontanissimo il record assoluto di PS2, che con oltre 160 milioni di unità distribuite rappresenta ancora la console casalinga più venduta nella storia del marchio PlayStation.