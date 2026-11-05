Sony alza le stime per l'anno fiscale 2026, PlayStation traina la crescita dei profitti

Nel trimestre preso in esame, Sony ha registrato ricavi complessivi per 3.429,4 miliardi di yen (circa 19,30 miliardi di euro), contro i 3.107,9 miliardi (17,49 miliardi di euro) dello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'utile operativo è invece salito a 622,3 miliardi di yen (3,50 miliardi di euro), rispetto ai 429 miliardi (2,41 miliardi di euro) del secondo trimestre 2025. Si tratta di una crescita di circa il 10,3% per quanto riguarda le vendite e del 45% per l'utile operativo.

Sony ha pubblicato i dati relativi al secondo trimestre dell'anno fiscale 2026 , conclusosi il 30 settembre. Il gruppo giapponese registra un miglioramento dei risultati operativi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e rivede al rialzo le proprie previsioni per l'intero esercizio, con contributi importanti dalle divisioni PlayStation , Pictures e Imaging & Sensing Solutions.

La divisione gaming

La divisione Game & Network Services, che comprende le attività PlayStation, ha generato ricavi per 1.208,5 miliardi di yen (6,80 miliardi di euro), in aumento rispetto agli 1.113,2 miliardi (6,26 miliardi di euro) dello stesso trimestre dell'anno precedente. L'utile operativo è passato da 120,4 (680 milioni di euro) a 220,1 miliardi di yen (1,24 miliardi di euro). A incidere positivamente sono soprattutto le vendite di software digitali, cresciute da 268,3 a 330,8 miliardi di yen (rispettivamente 1,51 e 1,86 miliardi di euro), e quelle dei contenuti aggiuntivi, passate da 299,8 a 313,1 miliardi (1,69 e 1,76 miliardi di euro).

L'hardware di PS5 continua a vendere, ma ha rallentato

Sul fronte hardware, Sony ha venduto 2,6 milioni di PlayStation 5 nel trimestre, contro i 4 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Le vendite complessive di giochi completi per PS4 e PS5 sono invece aumentate da 80,3 a 88,2 milioni di unità. Anche il numero di utenti attivi mensili dell'ecosistema PlayStation è cresciuto, raggiungendo quota 127 milioni, rispetto ai 119 milioni registrati un anno prima.

Alla luce dei risultati, Sony ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno fiscale, portando il fatturato atteso della divisione Game & Network Services da 4.540 a 4.830 miliardi di yen (da circa 25,55 a 27,18 miliardi di euro) e l'utile operativo da 660 a 700 miliardi (da 3,71 a 3,94 miliardi di euro).