Sony alza le stime per l'anno fiscale 2026, PlayStation traina la crescita dei profitti

Sony ha pubblicato i dati relativi al secondo trimestre dell'anno fiscale 2026, conclusosi il 30 settembre. Il gruppo giapponese registra un miglioramento dei risultati operativi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e rivede al rialzo le proprie previsioni per l'intero esercizio, con contributi importanti dalle divisioni PlayStation, Pictures e Imaging & Sensing Solutions.
Nel trimestre preso in esame, Sony ha registrato ricavi complessivi per 3.429,4 miliardi di yen (circa 19,30 miliardi di euro), contro i 3.107,9 miliardi (17,49 miliardi di euro) dello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'utile operativo è invece salito a 622,3 miliardi di yen (3,50 miliardi di euro), rispetto ai 429 miliardi (2,41 miliardi di euro) del secondo trimestre 2025. Si tratta di una crescita di circa il 10,3% per quanto riguarda le vendite e del 45% per l'utile operativo.
La divisione gaming
La divisione Game & Network Services, che comprende le attività PlayStation, ha generato ricavi per 1.208,5 miliardi di yen (6,80 miliardi di euro), in aumento rispetto agli 1.113,2 miliardi (6,26 miliardi di euro) dello stesso trimestre dell'anno precedente. L'utile operativo è passato da 120,4 (680 milioni di euro) a 220,1 miliardi di yen (1,24 miliardi di euro). A incidere positivamente sono soprattutto le vendite di software digitali, cresciute da 268,3 a 330,8 miliardi di yen (rispettivamente 1,51 e 1,86 miliardi di euro), e quelle dei contenuti aggiuntivi, passate da 299,8 a 313,1 miliardi (1,69 e 1,76 miliardi di euro).
Sul fronte hardware, Sony ha venduto 2,6 milioni di PlayStation 5 nel trimestre, contro i 4 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Le vendite complessive di giochi completi per PS4 e PS5 sono invece aumentate da 80,3 a 88,2 milioni di unità. Anche il numero di utenti attivi mensili dell'ecosistema PlayStation è cresciuto, raggiungendo quota 127 milioni, rispetto ai 119 milioni registrati un anno prima.
Alla luce dei risultati, Sony ha rivisto al rialzo le previsioni per l'intero anno fiscale, portando il fatturato atteso della divisione Game & Network Services da 4.540 a 4.830 miliardi di yen (da circa 25,55 a 27,18 miliardi di euro) e l'utile operativo da 660 a 700 miliardi (da 3,71 a 3,94 miliardi di euro).
Le altre divisioni
Un contributo importante alla crescita del gruppo è arrivato anche dalla divisione Pictures. I ricavi trimestrali sono saliti a 513,7 miliardi di yen (2,89 miliardi di euro), contro i 346 miliardi (1,95 miliardi di euro) dell'anno precedente, mentre l'utile operativo è passato da 13,9 (circa 78 milioni di euro) a 92,6 miliardi (520 milioni di euro). Tra i risultati cinematografici riportati nel documento spiccano quelli di Spider-Man: Brand New Day, che ha raggiunto 2,5 miliardi di dollari al botteghino mondiale, e di Resident Evil, con 203 milioni di dollari.
Anche la divisione Music ha migliorato i propri risultati, con ricavi per 598,4 miliardi di yen (3,37 miliardi di euro) e un utile operativo di 122,8 miliardi (690 milioni di euro), rispettivamente in crescita rispetto ai 542,4 (3,05 miliardi di euro) e 115,4 miliardi (650 milioni di euro) del precedente esercizio. La divisione Imaging & Sensing Solutions, che comprende principalmente la produzione di sensori fotografici, ha invece registrato 577,6 miliardi di yen (3,25 miliardi di euro) di ricavi e 154,6 miliardi (870 milioni di euro) di utile operativo.
Considerando l'insieme delle attività, Sony ha quindi deciso di aumentare le proprie stime annuali: il fatturato previsto passa da 12.500 a 13.000 miliardi di yen (da circa 70,34 a 73,15 miliardi di euro), mentre l'utile operativo atteso sale da 1.720 a 1.870 miliardi di yen (da 9,68 a 10,52 miliardi di euro). Le nuove previsioni indicano una maggiore fiducia del gruppo nella capacità delle sue divisioni di mantenere i risultati raggiunti nella prima metà dell'anno fiscale.