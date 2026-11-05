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Fuga dalle montagne di rottami di Deponia: Il Viaggio Completo al prezzo di un caffè su Instant Gaming

Su Instant Gaming trovate Deponia: Il Viaggio Completo per PC e Mac con uno sconto effettivo del 96%: ecco i dettagli dell'offerta con IVA inclusa.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   05/11/2026
Deponia
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Se avete voglia di una grande avventura grafica intrisa di sarcasmo, su Instant Gaming potete recuperare Deponia: Il Viaggio Completo (Deponia: The Complete Journey) per PC e Mac (Steam) a un costo quasi simbolico. Il prezzo di listino ufficiale è di 30 euro, ma lo store applica un taglio del 97%, proponendo la chiave a una base netta di 0,99 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per l'acquisto si fissa a 1,21 euro, portando lo sconto effettivo al 96% con un risparmio reale di 28,79 euro. Per aggiungere il titolo alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta presente qui.

Umorismo cinico ed enigmi surreali: la trilogia di Daedalic su Steam

L'opera di Daedalic Entertainment racconta le disavventure di Rufus, un antieroe egocentrico e combinaguai che vive sul pianeta-spazzatura di Deponia. Il suo unico scopo nella vita è fuggire dal mare di rottami per raggiungere la città celeste di Elysium, paradiso galleggiante riservato ai ricchi. La sua routine fatta di esperimenti falliti e disastri domestici viene stravolta dall'incontro con Goal, una nobildonna caduta letteralmente dal cielo. Tra intrighi politici orditi dall'Organon e tentativi grotteschi di conquistare la ragazza, la narrazione si sviluppa attraverso dialoghi brillanti, gag surreali e una decostruzione sistematica dei classici stereotipi del genere d'avventura.

Sul fronte del gameplay, il titolo poggia su una classica impostazione punta e clicca in due dimensioni arricchita da fondali disegnati a mano e animazioni in stile cartone animato. La progressione richiede di raccogliere oggetti bizzarri, combinarli in modi spesso illogici ma coerenti con la folle fisica del mondo di gioco e interagire con un cast stravagante di comprimari. La difficoltà degli enigmi spazia da rompicapo puramente logici a bizzarri minigiochi tematici, pensati per mettere alla prova l'ingegno senza mai prendersi troppo sul serio.

Deponia, la recensione Deponia, la recensione

Questa specifica edizione The Complete Journey raccoglie in un unico flusso narrativo i primi tre capitoli della saga, ovvero Deponia, Caos a Deponia e Addio Deponia, garantendo oltre quaranta ore di gioco complessive. L'edizione integra un'interfaccia di navigazione migliorata con mappa dei capitoli, i commenti audio degli sviluppatori attivabili durante le scene e le celebri ballate cantate che introducono ogni atto. Il riscatto della chiave su Steam vi assegna la licenza multipiattaforma compatibile con ambienti Windows e macOS, con supporto completo al mouse, tracciamento degli achievement e salvataggi su cloud.

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