Fuga dalle montagne di rottami di Deponia: Il Viaggio Completo al prezzo di un caffè su Instant Gaming

Se avete voglia di una grande avventura grafica intrisa di sarcasmo, su Instant Gaming potete recuperare Deponia: Il Viaggio Completo (Deponia: The Complete Journey) per PC e Mac (Steam) a un costo quasi simbolico. Il prezzo di listino ufficiale è di 30 euro, ma lo store applica un taglio del 97%, proponendo la chiave a una base netta di 0,99 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la cifra richiesta per l'acquisto si fissa a 1,21 euro, portando lo sconto effettivo al 96% con un risparmio reale di 28,79 euro. Per aggiungere il titolo alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link all'offerta presente qui .

Umorismo cinico ed enigmi surreali: la trilogia di Daedalic su Steam

L'opera di Daedalic Entertainment racconta le disavventure di Rufus, un antieroe egocentrico e combinaguai che vive sul pianeta-spazzatura di Deponia. Il suo unico scopo nella vita è fuggire dal mare di rottami per raggiungere la città celeste di Elysium, paradiso galleggiante riservato ai ricchi. La sua routine fatta di esperimenti falliti e disastri domestici viene stravolta dall'incontro con Goal, una nobildonna caduta letteralmente dal cielo. Tra intrighi politici orditi dall'Organon e tentativi grotteschi di conquistare la ragazza, la narrazione si sviluppa attraverso dialoghi brillanti, gag surreali e una decostruzione sistematica dei classici stereotipi del genere d'avventura.

Sul fronte del gameplay, il titolo poggia su una classica impostazione punta e clicca in due dimensioni arricchita da fondali disegnati a mano e animazioni in stile cartone animato. La progressione richiede di raccogliere oggetti bizzarri, combinarli in modi spesso illogici ma coerenti con la folle fisica del mondo di gioco e interagire con un cast stravagante di comprimari. La difficoltà degli enigmi spazia da rompicapo puramente logici a bizzarri minigiochi tematici, pensati per mettere alla prova l'ingegno senza mai prendersi troppo sul serio.

Questa specifica edizione The Complete Journey raccoglie in un unico flusso narrativo i primi tre capitoli della saga, ovvero Deponia, Caos a Deponia e Addio Deponia, garantendo oltre quaranta ore di gioco complessive. L'edizione integra un'interfaccia di navigazione migliorata con mappa dei capitoli, i commenti audio degli sviluppatori attivabili durante le scene e le celebri ballate cantate che introducono ogni atto. Il riscatto della chiave su Steam vi assegna la licenza multipiattaforma compatibile con ambienti Windows e macOS, con supporto completo al mouse, tracciamento degli achievement e salvataggi su cloud.