Nel 2019 PlayStation è stata rappresentata dal second party diretto da Hideo Kojima, Death Stranding , quindi nel 2020 è arrivata la seconda vittoria: a ottenere il riconoscimento di Game of the Year è stato The Last of Us Parte 2 , con Ghost of Tsushima fra i finalisti.

Nel 2017 è stato Horizon Zero Dawn a sfidare gli altri contendenti al titolo di Gioco dell'Anno, mentre nel 2018 è arrivata la prima vittoria con God of War , con anche Marvel's Spider-Man a figurare fra le nomination di un'annata senz'altro speciale per la casa giapponese.

Allora è stato lo straordinario Bloodborne di FromSoftware a rappresentare le produzioni Sony ai TGA, mentre nel 2016 è toccato a Uncharted 4: Fine di un Ladro , l'ultimo capitolo della celebre serie action adventure sviluppata da Naughty Dog.

Per la prima volta in undici anni, PlayStation non ha un candidato GOTY ai The Game Awards : le nomination per l'edizione 2026 dell'evento presentato da Geoff Keighley hanno posto fine a una striscia positiva che durava dal 2015.

Il segno di un momento difficile?

I voti di Marvel's Wolverine, positivi ma non stellari, sono stati evidentemente insufficienti a fare in modo che il nuovo tie-in sviluppato da Insomniac Games potesse sfidare giochi come 007 First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto VI, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem e The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

A guardare i candidati ai GOTY di Sony nel corso degli anni si percepisce non solo la qualità delle produzioni, ma anche la quantità: dopo la nomination di Ratchet & Clank: Rift Apart nel 2021, l'anno successivo ci sono stati due finalisti in esclusiva PlayStation, vale a dire God of War Ragnarok e Horizon Forbidden West.

La seconda e (per ora) ultima vittoria è arrivata non nel 2023, con Marvel's Spider-Man 2, bensì nel 2024 con il divertente e sorprendente Astro Bot: un riconoscimento molto importante, per Sony ma anche e soprattutto per una maniera di fare videogiochi che è un po' figlia della tradizione Nintendo.

L'ultima candidatura legata a PlayStation nella categoria Game of the Year dei The Game Awards è stata quella di Death Stranding 2: On the Beach, lo scorso anno, mentre come detto l'edizione 2026 non vedrà un rappresentante della casa giapponese contendersi il titolo di gioco dell'anno.

Si tratta di uno sfortunato imprevisto o del frutto di una strategia che con la cancellazione di Fairgames ha riconfermato i danni di un approccio che ha tolto tempo, talento e risorse ai PlayStation Studios?